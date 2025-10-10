Впервые с июня 2023 игрок сборной Украины оформил дубль.

Произошло это в первом тайме выездного матча отборочного турнира в чемпионат мира против сборной Исландии.

Два гола в составе сборной Украины забил Руслан Малиновский.

Последний раз дважды в одном матче за украинскую команду забивал Виктор Цыганков еще в июне 2023 года. Тогда в Бремене два гола украинца не помогли сборной Украины победить Германию (3:3).