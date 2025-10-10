Малиновский отличился 9-м голом за сборную. Кто забил больше?

Руслан Малиновский забил 8-й и 9-й гол за сборную Украины.

Произошло это в первом тайме выездного матча отборочного турнира в чемпионат мира против сборной Исландии.

После этого только 11 футболистов забивали больше за сборную Украины, чем Малиновский.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины