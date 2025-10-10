Чемпионат мира10 октября 2025, 22:56 |
Малиновский отличился 9-м голом за сборную. Кто забил больше?
Только 11 футболистов в истории сборной Украины забивали больше
Руслан Малиновский забил 8-й и 9-й гол за сборную Украины.
Произошло это в первом тайме выездного матча отборочного турнира в чемпионат мира против сборной Исландии.
После этого только 11 футболистов забивали больше за сборную Украины, чем Малиновский.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
- 48 – Андрей Шевченко
- 46 – Андрей Ярмоленко
- 21 – Евгений Коноплянка
- 17 – Роман Яремчук
- 15 – Сергей Ребров
- 13 – Олег Гусев
- 13 – Виктор Цыганков
- 12 – Сергей Назаренко
- 12 – Александр Зинченко
- 11 – Евгений Селезнев
- 11 – Артем Довбик
- 9 – Андрей Воробей
- 9 – Андрей Гусин
- 9 – Руслан Малиновский
