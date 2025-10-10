Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Малиновский отличился 9-м голом за сборную. Кто забил больше?

Только 11 футболистов в истории сборной Украины забивали больше

Getty Images/Global Images Ukraine

Руслан Малиновский забил 8-й и 9-й гол за сборную Украины.

Произошло это в первом тайме выездного матча отборочного турнира в чемпионат мира против сборной Исландии.

После этого только 11 футболистов забивали больше за сборную Украины, чем Малиновский.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины

  • 48 – Андрей Шевченко
  • 46 – Андрей Ярмоленко
  • 21 – Евгений Коноплянка
  • 17 – Роман Яремчук
  • 15 – Сергей Ребров
  • 13 – Олег Гусев
  • 13 – Виктор Цыганков
  • 12 – Сергей Назаренко
  • 12 – Александр Зинченко
  • 11 – Евгений Селезнев
  • 11 – Артем Довбик
  • 9 – Андрей Воробей
  • 9 – Андрей Гусин
  • 9 – Руслан Малиновский
