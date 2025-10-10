ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 22:42 | Обновлено 10 октября 2025, 23:18
2308
3

Руслан сделал счет 3:1 в пользу украинской сборной на 45+5-й минуте матча квалификации ЧМ

32-летний хавбек сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота команды Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Малиновский красиво забил исландцам на 45+5-й минуте встречи ударом из-за предел штрафной площади соперников, попав в девятку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой первый мяч Руслан забил на 14-й минуте. Всего у Малиновского теперь девять голов в футболке украинской сборной.

Ассист на Малиновского отдал Назар Волошин, который вышел на поле на 39-й вместе травмированного Георгия Судакова.

Сборная Украины выиграла первый тайм у Исландии на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике со счетом 3:1.

Руслан Малиновский видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин (Динамо)
Dyrka
Як то кажуть два рази в рік і палка стріляє!) Радий а за одно і розчарований,  бо хотів після сьогоднішньої поразки швидке звільнення Сірожки потужного 
0
u6464u
спорт.юа , так а хто там ще з наших дев'ять забивав )))
0
ВАЛ
Руслан - РЕСПЕКТ!!!
0
