32-летний хавбек сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота команды Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Малиновский красиво забил исландцам на 45+5-й минуте встречи ударом из-за предел штрафной площади соперников, попав в девятку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой первый мяч Руслан забил на 14-й минуте. Всего у Малиновского теперь девять голов в футболке украинской сборной.

Ассист на Малиновского отдал Назар Волошин, который вышел на поле на 39-й вместе травмированного Георгия Судакова.

Сборная Украины выиграла первый тайм у Исландии на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике со счетом 3:1.

❗️ ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии