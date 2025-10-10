ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Руслан сделал счет 3:1 в пользу украинской сборной на 45+5-й минуте матча квалификации ЧМ
32-летний хавбек сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в ворота команды Исландии в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Малиновский красиво забил исландцам на 45+5-й минуте встречи ударом из-за предел штрафной площади соперников, попав в девятку.
Свой первый мяч Руслан забил на 14-й минуте. Всего у Малиновского теперь девять голов в футболке украинской сборной.
Ассист на Малиновского отдал Назар Волошин, который вышел на поле на 39-й вместе травмированного Георгия Судакова.
Сборная Украины выиграла первый тайм у Исландии на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике со счетом 3:1.
