  4. ВИДЕО. Быстрый гол молодежки. Степанов открыл счет, забив венграм
Молодежные турниры
10 октября 2025, 19:17 | Обновлено 10 октября 2025, 20:33
1018
0

ВИДЕО. Быстрый гол молодежки. Степанов открыл счет, забив венграм

Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте матча квалификации ЧЕ U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 вышла вперед в игре квалификации Евро-2027 U-21.

10 октября в 19:00 играют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».

Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0).

ГОЛ! 1:0. Артем Степанов, 8 мин

Фото

По теме:
ВИДЕО. В ближний угол. Украина U-21 пропустила второй гол от Венгрии
ВИДЕО. Назван лучший гол сентября в УПЛ
Украина U-21 – Венгрия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Венгрия сборная Венгрии по футболу U-21 видео голов и обзор Артем Степанов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
