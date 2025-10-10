Молодежные турниры10 октября 2025, 19:17 | Обновлено 10 октября 2025, 20:33
ВИДЕО. Быстрый гол молодежки. Степанов открыл счет, забив венграм
Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте матча квалификации ЧЕ U-21
10 октября 2025, 19:17 | Обновлено 10 октября 2025, 20:33
Молодежная сборная Украины U-21 вышла вперед в игре квалификации Евро-2027 U-21.
10 октября в 19:00 играют сборные команды Украины U-21 и Венгрии U-21
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Игра проходит в словенском городе Мурска Собота на стадионе «Фазанерия».
Сине-желтые вышли вперед уже на 8-й минуте, отличился Артем Степанов (1:0).
ГОЛ! 1:0. Артем Степанов, 8 мин
