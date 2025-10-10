«Сумасшедшие эмоции». Арнаутович побил бомбардирский рекорд сборной Австрии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 октября 2025, 18:07 | Обновлено 10 октября 2025, 18:20
Предыдущий рекорд Тони Польстера продержался 29 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

9 октября сборная Австрии в квалификации к чемпионату мира 2026 победила со счетом 10:0 команду Сан-Марино.

Четыре гола в этой встрече записал на свой счет Марко Арнаутович, который отличился на 8-й, 47-й, 83-й и 84-й минутах (2:0, 7:0, 9:0, 10:0).

Благодаря этому 36-летний нападающий в своем 128-м матче за национальную сборную превзошел Тони Польстера и стал лучшим бомбардиром в истории Австрии.

Четвертый гол в матче стал для Арнаутовича 45-м в составе сборной, что на 1 больше, чем у Польстера, который удерживал рекорд по количеству голов в сборной с 1996 года.

После матча Арнаутович поделился эмоциями от своего достижения:

«Мне трудно говорить. Мои дети и жена не были здесь, мама тоже дома. Но рядом мой отец и брат. Этот рекорд я посвящаю своей семье –без нее меня бы здесь не было.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня и команду – не только из-за рекорда. Быть столько лет в игре и до сих пор испытывать такие эмоции – это сумасшедствие. У меня нет слов. Это один из самых счастливых дней в жизни – сразу после рождения моих детей. Это что-то особенное. Большое спасибо также Тони – огромное уважение к нему за то, что он так долго держал рекорд. Для меня это честь.

Идем дальше. Один раздел закрыт, теперь нужно сделать второй – это квалификация на чемпионат мира».

Свой следующий матч сборная Австрии сыграет 12 октября против Румынии.

Видеообзор матча: Австрия - Сан-Марино - 10:0

Марко Арнаутович сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд сборная Сан-Марино по футболу лучший бомбардир бомбардиры
Иван Чирко Источник: ФИФА
