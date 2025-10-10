Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии

10 октября в 21:45 в Рейкьявике в рамках квалификации к Чемпионату мира-2026 сборная Украины сыграет выездной матч с Исландией.

«Сине-желтые» подходят к матчу в статусе фаворита, а также, по данным transfermarkt, стоят в 4 раза дороже своего соперника.

Сборную Украины оценивают в 297,30 млн евро, а самый дорогой игрок команды Илья Забарный, который сейчас представляет ПСЖ, стоит 55 млн евро, в то время как вся сборная Исландии – 78,4 млн евро.

Кроме Забарного, еще 4 игрока команды Реброва оцениваются в более чем 20 млн евро, а именно – два игрока «Бенфики»: полузащитник Георгий Судаков (32 млн евро) и голкипер Анатолий Трубин (28 млн евро), левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко (28 млн евро) и нападающий «Ромы» Артем Довбик (25 млн евро).

Зато у исландцев нет игроков, которые стоят более 20 млн евро, а самыми дорогими футболистами команды являются Альберт Гудмундссон из «Фиорентины» и Арнар Харальдсон из «Лилля» – обоих оценивают в 18 млн евро, а это почти половина от общей стоимости сборной Исландии. Больше футболистов, которые стоили бы более 10 млн евро, у «викингов» нет, а более 5 млн евро стоит только полузащитник «Кельна» – Исак Йоханнессон (7 млн евро).

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Украины:

Илья Забарный (ПСЖ) – 55 млн евро;

Георгий Судаков (Бенфика) – 32 млн евро;

Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро;

Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 млн евро;

Артем Довбик (Рома) – 25 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Исландии:

Альберт Гудмундссон (Фиорентина) - 18 млн евро;

Арнар Харальдсон (Лилль) - 18 млн евро;

Исак Йоханнессон (Кельн) - 7 млн евро;

Виллум Тор Виллумссон (Бирмингем Сити) - 4 млн евро;

Кристиан Глинссон (Твенте) - 4 млн евро.



Трансферная стоимость игроков сборной Украины

Трансферная стоимость игроков сборной Исландии