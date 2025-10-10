Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Чемпионат мира
10 октября 2025, 17:40 |
627
2

Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии

Украина имеет существенное преимущество в стоимости состава над Исландией

10 октября 2025, 17:40 |
627
2 Comments
Игроки сборной Украины стоят в 4 раза дороже футболистов Исландии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября в 21:45 в Рейкьявике в рамках квалификации к Чемпионату мира-2026 сборная Украины сыграет выездной матч с Исландией.

«Сине-желтые» подходят к матчу в статусе фаворита, а также, по данным transfermarkt, стоят в 4 раза дороже своего соперника.

Сборную Украины оценивают в 297,30 млн евро, а самый дорогой игрок команды Илья Забарный, который сейчас представляет ПСЖ, стоит 55 млн евро, в то время как вся сборная Исландии – 78,4 млн евро.

Кроме Забарного, еще 4 игрока команды Реброва оцениваются в более чем 20 млн евро, а именно – два игрока «Бенфики»: полузащитник Георгий Судаков (32 млн евро) и голкипер Анатолий Трубин (28 млн евро), левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко (28 млн евро) и нападающий «Ромы» Артем Довбик (25 млн евро).

Зато у исландцев нет игроков, которые стоят более 20 млн евро, а самыми дорогими футболистами команды являются Альберт Гудмундссон из «Фиорентины» и Арнар Харальдсон из «Лилля» – обоих оценивают в 18 млн евро, а это почти половина от общей стоимости сборной Исландии. Больше футболистов, которые стоили бы более 10 млн евро, у «викингов» нет, а более 5 млн евро стоит только полузащитник «Кельна» – Исак Йоханнессон (7 млн евро).

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Украины:

  • Илья Забарный (ПСЖ) – 55 млн евро;
  • Георгий Судаков (Бенфика) – 32 млн евро;
  • Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро;
  • Виталий Миколенко (Эвертон) – 28 млн евро;
  • Артем Довбик (Рома) – 25 млн евро.

Топ-5 самых дорогих игроков сборной Исландии:

  • Альберт Гудмундссон (Фиорентина) - 18 млн евро;
  • Арнар Харальдсон (Лилль) - 18 млн евро;
  • Исак Йоханнессон (Кельн) - 7 млн евро;
  • Виллум Тор Виллумссон (Бирмингем Сити) - 4 млн евро;
  • Кристиан Глинссон (Твенте) - 4 млн евро.


Трансферная стоимость игроков сборной Украины

Трансферная стоимость игроков сборной Исландии

По теме:
Украинский клуб рассчитался с долгами, но остался с трансферным баном
Новичок сборной Украины: «О вызове от Реброва узнал в подтрибунке»
Барселона создаст новый турнир, в котором сыграют Судаков и Трубин
Илья Забарный сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Исландия - Украина финансы Transfermarkt сборная Исландии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин Виталий Миколенко Артем Довбик Альберт Гудмундссон Хаукон-Арнар Харальдссон
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 10 октября 2025, 08:59 1
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Футбол | 10 октября 2025, 11:51 6
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина

Украине дают больший шанс на успех

КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Футбол | 10.10.2025, 02:43
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Бокс | 10.10.2025, 06:44
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии
Футбол | 10.10.2025, 17:49
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на игру с командой Венгрии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Наша збірна та клуби неодноразово доводили, що це нічого не ознвачає
Ответить
+3
Dynamo Machine 1927
Забарний заслуговує такий цінник. 
Реал міг його придбати у пару до Дин Хёйсена, вони разом були у Борнмут і центр захисту закрили б на 100% 
У ПСЖ Забарний буде деградувати, слабкий чемпіонат. 
Забарному потрібно було йти на підвищення в Англію й надалі або в Іспанію.
Ответить
0
Популярные новости
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
Трубин может неожиданно перейти в один из сильнейших клубов мира
10.10.2025, 07:04 2
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 33
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
10.10.2025, 08:46 5
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 3
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем