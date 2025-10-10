Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Чемпионат мира
10 октября 2025, 11:51
4

Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина

Украине дают больший шанс на успех

Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
УАФ

В пятницу, 10 октября 2025 года, состоится матч 3-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Исландии и Украины.

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу Исландии составляет 2,95, поэтому исландцы считаются аутсайдером поединка. Ничья оценивается показателем 3,35, тогда как успех Украины – 2,49.

Поединок состоится в Рейкьявике на стадионе «Лаугардальсвьоллур». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»
Тренер сборной Исландии: «Украинцы приехали сюда нервными и испуганными»
ФОТО. Предматчевая тренировка сборной Украины прошла под дождем
букмекеры котировки букмекеров азарт сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Микола Унгурян
2.95 - 2.49  то не такий великий розрив щоб казати що ісландці аутсайдери)))
Ответить
+2
Winner21
2:1, 1:0
Ответить
0
Ярослав Яр
Сегодня будет очередной позор.
Ответить
0
MaximusOne
Ісландія буде грати щільно в захисті, щоб розкрити такий захист, потрібні швидкі креативні півзахисники, є на данний момент такі в збірній ? (риторичне питання).
Ответить
0
