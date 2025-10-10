Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Украине дают больший шанс на успех
В пятницу, 10 октября 2025 года, состоится матч 3-го тура отбора к чемпионату мира между национальными сборными Исландии и Украины.
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу Исландии составляет 2,95, поэтому исландцы считаются аутсайдером поединка. Ничья оценивается показателем 3,35, тогда как успех Украины – 2,49.
Поединок состоится в Рейкьявике на стадионе «Лаугардальсвьоллур». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
