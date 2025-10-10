Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Лига Европы
10 октября 2025, 15:52 |
«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ

Легенда Ромы отреагировал на нереализованные украинцем пенальти

«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на пенальти, которые в матче Лиги Европы с «Лилле» не реализовали нынешние игроки его бывшего клуба украинец Артем Довбик и аргентинец Матиас Суле.

«Они меня разозлили, потому что я забивал пенальти... Я часто слышал, что забивать пенальти легко. Никогда в истории мы не промахивались три раза подряд. Черт возьми! Только «Рома» могла такое сделать», – цитирует Тотти Roma Today.

Довбик не реализовал свой пенальти в матче с «Лилле» на 82-й минуте. Однако арбитр встречи попросил перебить 11-метровый удар. Но украинец не смог переиграть вратаря соперников и со второй попытки.

Ранее чемпион мира призвал принять радикальные меры в отношении Довбика.

По теме:
«Нужно внимательно за ним следить». Игрок сборной Исландии – о украинце
Игрок сборной Исландии: «Этот украинец невероятно сильный и быстрый»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
Франческо Тотти Артем Довбик Матиас Суле Рома Рим Лига Европы Лилль
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
0665826283
тоті московська продажна маріонетка ! Бреше (гавка)як московська собака !
Ответить
0
