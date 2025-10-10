«Черт возьми, они меня разозлили». Тотти разнес Довбика за провал в ЛЕ

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на пенальти, которые в матче Лиги Европы с «Лилле» не реализовали нынешние игроки его бывшего клуба украинец Артем Довбик и аргентинец Матиас Суле.

«Они меня разозлили, потому что я забивал пенальти... Я часто слышал, что забивать пенальти легко. Никогда в истории мы не промахивались три раза подряд. Черт возьми! Только «Рома» могла такое сделать», – цитирует Тотти Roma Today.

Довбик не реализовал свой пенальти в матче с «Лилле» на 82-й минуте. Однако арбитр встречи попросил перебить 11-метровый удар. Но украинец не смог переиграть вратаря соперников и со второй попытки.

Ранее чемпион мира призвал принять радикальные меры в отношении Довбика.