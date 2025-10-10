Определен лучший тренер сентября в АПЛ. Он обыграл Ливерпуль

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 октября 2025, 15:36 |
Признание получил Оливер Гласнер из Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер признан лучшим тренером сентября 2025 года в Английской Премьер-лиге.

В сентябре его команда провела 3 матча в чемпионате Англии, одержав 2 победы над «Вест Хэмом» (2:1) и «Ливерпулем» (2:1), а также сыграв в нулевую ничью с «Сандерлендом».

В целом после 7 туров Английской Премьер-лиги 2025/26 «Кристал Пэлас» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Команда имеет самую длинную беспроигрышную серию среди всех клубов топ-5 чемпионатов.

Ранее Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сентября 2025 года в Английской Премьер-лиге.

Нужны хавбеки. МЮ уже определил два трансферных приоритета на рынке
Пять голов в трех матчах. Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
Звезда сборной Украины получил сразу две травмы и не поможет Реброву
Дмитрий Вус Источник: Premier League
Сообщить об ошибке

Комментарии
