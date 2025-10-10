Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 00:02 |
309
0

Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»

Бывший тренер оценил уровень сборной Исландии

10 октября 2025, 00:02 |
309
0
Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о следующем сопернике сборной Украины – Исландии.

«Сборная Исландии – очень приличная команда. Это уже не та сборная, с которой когда-то играла Украина, когда я тренировал нашу сборную (1:0, 1:1 в отборе на Евро-2000). Тогда исландцы действительно были слабыми, но не сегодня.

Да, ушло то поколение, которое играло на Евро-2016, но пришло новое, где очень много игроков играет не во внутреннем чемпионате своей страны, а в приличных европейских клубах. Уверен, что в домашних стенах Исландия будет играть на победу. И это ей по силам», – сказал бывший тренер сборной Украины.

По теме:
ФОТО. Анатолий Трубин в коллаборации с Александром Усиком. Огонь
Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 10 октября 2025, 00:04 0
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому

Игорь Йовичевич может возглавить Кайсериспор»

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09 октября 2025, 20:05 15
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ

Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 29
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем