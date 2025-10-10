Йожеф САБО: «Они действительно были слабыми, но не сегодня»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо высказался о следующем сопернике сборной Украины – Исландии.

«Сборная Исландии – очень приличная команда. Это уже не та сборная, с которой когда-то играла Украина, когда я тренировал нашу сборную (1:0, 1:1 в отборе на Евро-2000). Тогда исландцы действительно были слабыми, но не сегодня.

Да, ушло то поколение, которое играло на Евро-2016, но пришло новое, где очень много игроков играет не во внутреннем чемпионате своей страны, а в приличных европейских клубах. Уверен, что в домашних стенах Исландия будет играть на победу. И это ей по силам», – сказал бывший тренер сборной Украины.