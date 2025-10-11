В УАФ признали, что судья ошибся в скандальном моменте матча Динамо

В воскресном матче УПЛ между «Динамо» и «Металлистом 1925» у многих возникли вопросы, почему арбитр матча не назначил пенальти в ворота харьковчан, когда на газоне оказался Виталий Буяльский.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что судья Виктор Копиевский допустил ошибку – арбитр должен был назначить пенальти без красной карточки.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.