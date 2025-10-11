Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ признали, что судья ошибся в скандальном моменте матча Динамо
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 03:42 |
2

Фол на Виталии Буяльском все-таки был

ФК Динамо. Виталий Буяльский

В воскресном матче УПЛ между «Динамо» и «Металлистом 1925» у многих возникли вопросы, почему арбитр матча не назначил пенальти в ворота харьковчан, когда на газоне оказался Виталий Буяльский.

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что судья Виктор Копиевский допустил ошибку – арбитр должен был назначить пенальти без красной карточки.

5 октября в центральном поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков. Харьковский клуб сравнял счет по ходу второго тайма и удержал ничью – 1:1.

Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 2
Arera
Стосовно неназначенного пеналя на Буяльськом .В останньой фазі свого падіння Буяльський добавив картинності . Мабуть , для переконливості .Це дуже добре видно .Колись я читав прес реліз від судівського комітету УЄФА . Там було сказано : якщо потраждалий футболіст фільмує , то отримує гірчичник і порушення на ньому не фіксується , навіть якщо порушення на ньому правил ДІЙСНО БУЛО .( це як в юриспруденції : навіть справжні докази не зараховуються , якщо воні добуті з порушенням процедури ) .Цікаво , як би це прокоментовали арбітри ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
