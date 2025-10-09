«В Англии научили». Сабо назвал качество, за которое ПСЖ купил Забарного
У бывшего тренера сборной Украины нет претензий к защитнику
Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо назвал единственного футболиста нынешней национальной команды, к которому у него нет претензий:
«Разве что Забарный. Но он давно держит свою марку. Он хорош в отборе, в Англии его этому научили. Илья быстрый, хорошо действует головой, качественно работает на подстраховке. Не зря его купил «Пари Сен-Жермен». С «Барселоной» он провел великолепный поединок».
Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира.
