  4. «В Англии научили». Сабо назвал качество, за которое ПСЖ купил Забарного
У бывшего тренера сборной Украины нет претензий к защитнику

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший главный тренер сборной Украины и ряда украинских команд Йожеф Сабо назвал единственного футболиста нынешней национальной команды, к которому у него нет претензий:

«Разве что Забарный. Но он давно держит свою марку. Он хорош в отборе, в Англии его этому научили. Илья быстрый, хорошо действует головой, качественно работает на подстраховке. Не зря его купил «Пари Сен-Жермен». С «Барселоной» он провел великолепный поединок».

Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной в рамках квалификации чемпионата мира.

Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
