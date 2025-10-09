Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 18:02 | Обновлено 09 октября 2025, 18:23
409
0

Виталий Пономарев объяснил, почему не пригласил в ЛНЗ Юрия Климчука

09 октября 2025, 18:02 | Обновлено 09 октября 2025, 18:23
409
0
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев признался, не планировал ли забрать в расположение «фиолетовых» Юрия Климчука, с которым работал во львовском Рухе.

- Было ли у вас желание забрать Климчука с собой в ЛНЗ?

– На сегодняшний день в ЛНЗ, по моему мнению, есть достаточно хорошие нападающие. Тем более, у Юры было приглашение из Колоса. Он пошел туда, – сказал Пономарев.

ЛНЗ и Колосс сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Юрий Климчук Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
