Коуч ЛНЗ забраковал украинского форварда, который выбрал другой клуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев признался, не планировал ли забрать в расположение «фиолетовых» Юрия Климчука, с которым работал во львовском Рухе.

- Было ли у вас желание забрать Климчука с собой в ЛНЗ?

– На сегодняшний день в ЛНЗ, по моему мнению, есть достаточно хорошие нападающие. Тем более, у Юры было приглашение из Колоса. Он пошел туда, – сказал Пономарев.

ЛНЗ и Колосс сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги. Матч запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.