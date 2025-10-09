Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, о чем общался с коучем «горняков» Ардой Тураном после разгромной победы «фиолетовых» над «горняками» (1:4)

– Сразу после игры камеры поймали, как вы опрокинулись парой слов с главным тренером Шахтера Ардой Тураном. Что сказали друг другу?

– Он поздравил с победой. Я тоже пожелал успехов в чемпионате и Европе, ведь они там представляют Украину. Хочется, чтобы Шахтер побеждал на международном уровне. От этого зависит наш рейтинг, – сказал Пономарев.

