Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 13:02 | Обновлено 09 октября 2025, 13:04
894
0

Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером

«Фиолетовые» уверенно победили донецкий Шахтер

ФК ЛНЗ.

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, о чем общался с коучем «горняков» Ардой Тураном после разгромной победы «фиолетовых» над «горняками» (1:4)

– Сразу после игры камеры поймали, как вы опрокинулись парой слов с главным тренером Шахтера Ардой Тураном. Что сказали друг другу?

– Он поздравил с победой. Я тоже пожелал успехов в чемпионате и Европе, ведь они там представляют Украину. Хочется, чтобы Шахтер побеждал на международном уровне. От этого зависит наш рейтинг, – сказал Пономарев.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Виталий Пономарев Арда Туран
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
