Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
«Фиолетовые» уверенно победили донецкий Шахтер
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, о чем общался с коучем «горняков» Ардой Тураном после разгромной победы «фиолетовых» над «горняками» (1:4)
– Сразу после игры камеры поймали, как вы опрокинулись парой слов с главным тренером Шахтера Ардой Тураном. Что сказали друг другу?
– Он поздравил с победой. Я тоже пожелал успехов в чемпионате и Европе, ведь они там представляют Украину. Хочется, чтобы Шахтер побеждал на международном уровне. От этого зависит наш рейтинг, – сказал Пономарев.
На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.
