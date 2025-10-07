0 из Динамо, 0 из Шахтера, 7 из ЛНЗ. Определена сборная 8-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 8-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 8-го тура получил вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса, на счету которого два гола в матче с «Кудровкой». Он набрал на 10 баллов больше, чем нигерийский правый вингер Проспер Обах – 141:131. На приличном расстоянии от них расположились, но вошли в топ-5: Максим Брагару («Полесье»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ) и Егор Твердохлеб («Кривбасс»).

Лучшим тренером 8-го тура группа из 38 экспертов признала коуча ЛНЗ Виталия Пономарева, команда которого разгромила «Шахтер» (4:1). В топ-3 также вошли Младен Бартулович («Металлист 1925» на выезде сыграл вничью с «Динамо» – 1:1) и Иван Федик («Рух» в гостях положил на лопатки «Колос» – 2:0).

Символическая сборная 8-го тура УПЛ