Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
Игрок понимает, почему болельщики критикуют команду
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко понимает ситуацию, когда некоторые болельщики после матчей национальной команды критикуют футболистов и больше не хотят поддерживать игроков.
«Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, выливает много критики».
«И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас», – сказал Миколенко.
Интересно, что про терпение фанам говорил и наставник Сергей Ребров после неожиданной ничьей с Азербайджаном.
10 и 13 октября проведет матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
Вам самим не соромно?
Можна багато валити на тренера, однак якщо ви продовжуємо грати при цьому тренерському штабі - значить ви маєте розділяти відповідальність. В збірній є багато гравців зі спільною ломкою яких керівництво ФФУ просто не може не рахуватися. Якщо ви бачите, що тренери ведуть вас кудись "не туди" так чому ви спільно ще заявите про це керівництву?... Видно вас усе влаштовує!!!!
Соромно!!!!