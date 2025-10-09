Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко понимает ситуацию, когда некоторые болельщики после матчей национальной команды критикуют футболистов и больше не хотят поддерживать игроков.

«Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, выливает много критики».

«И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас», – сказал Миколенко.

Интересно, что про терпение фанам говорил и наставник Сергей Ребров после неожиданной ничьей с Азербайджаном.

10 и 13 октября проведет матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.