Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто-то уже не хочет поддерживать сборную Украины»
09 октября 2025, 18:10 | Обновлено 09 октября 2025, 18:33
Игрок понимает, почему болельщики критикуют команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко понимает ситуацию, когда некоторые болельщики после матчей национальной команды критикуют футболистов и больше не хотят поддерживать игроков.

«Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, выливает много критики».

«И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас», – сказал Миколенко.

Интересно, что про терпение фанам говорил и наставник Сергей Ребров после неожиданной ничьей с Азербайджаном.

10 и 13 октября проведет матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Иван Зинченко
Vbolivalnyk-Peter
Віталік, ми завжди вас підтримуємо. Однак коли ви виходите на поле і просто "беззубо" відбуваєте час на полі, без спортивної злоби, без зарядженості на боротьбу, без бажання перемогти без банального розуміння що ви маєте з тим м'ячем робити... - це сприймається як неповага до нас - вболівальників. Це сприймається як неповага до тих хлопців, які кожної секунди ризикують своїм життям там на "0", і чекають від вас якихось позитивних емоцій, якоїсь розрядки емоційної, а ви виходите на поле і своєю грою ніби кажете: "Та нам пох... на все! У нас усе нормально, бабло платять, усі в теплі та безпеці... а що стосується інших - нас це мало хвилює...!!"
 Вам самим не соромно? 
Можна багато валити на тренера, однак якщо ви продовжуємо грати при цьому тренерському штабі - значить ви маєте розділяти відповідальність. В збірній є багато гравців зі спільною ломкою яких керівництво ФФУ просто не може не рахуватися. Якщо ви бачите, що тренери ведуть вас кудись "не туди" так чому ви спільно ще заявите про це керівництву?... Видно вас усе влаштовує!!!!
Соромно!!!!
Ответить
0
contr
Терпіла  терпить в Лондоні і пиздякає ! Рахіт кривоногий !!!
Ответить
-4
