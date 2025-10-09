Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон назвал украинского футболиста, который стоит дороже, чем вся исландская команда.



«Украина имеет много очень хороших футболистов – топ-игроков, которые выступают за ведущие клубы по всему миру. У них есть настоящие мастера, особенно в обороне. Например, игрок из «Пари Сен-Жермен» [Илья Забарный], который, пожалуй, стоит больше, чем вся наша команда вместе взятая», — отметил Гуннлаугссон.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.