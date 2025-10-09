Коуч сборной Исландии: «Ребров – очень талантливый тренер»

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон ответил на вопросы украинских журналистов перед матчем против национальной команды Украины в отборе на ЧМ-2026.

– Кого можете выделить в сборной Украины, кого считаете наиболее опасным?

– У Украины очень много хороших игроков, которые играют на европейском уровне. Я могу выделить Артема Довбика. А также… не могу произнести его фамилию, к сожалению, но знаю, что он стоит очень много…

– Забарный?

– Забарный, да. Мы уважаем команду Украины и считаем, что она очень сильная и очень много талантливых игроков.

Помню Шевченко: он был очень талантливым игроком и талантливым тренером. Я его лично знаю.

– Вы вспомнили Шевченко. А знакомы ли с Ребровым, общались с ним перед матчем?

– К сожалению, я так не знаю его лично. Не общались с ним. Но я слежу за ним, его карьерой. Он очень талантливый тренер.

Хочу повторить, что это очень мощная команда. И мы ее очень уважаем. Она в рейтинге расположена выше Исландии. Может, матч в Азербайджане не был таким удачным, но это вполне понятно, что такие моменты бывают. Мы надеемся использовать завтра то, что украинская команда сейчас находится не в топ-положении, — сказал коуч.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.