Известный легкоатлет мог стать футболистом. Играл в украинском клубе

Украинский легкоатлет Михаил Кохан признался, что в детстве занимался футболом. Михаил провел некоторое время в расположении запорожского Металлурга.

- Футбол также хороший вид спорта. Я занимался футболом – запорожский «Металлург».

- Подожди, какого ты года?

– 2001-го.

– А многие сейчас люди с 2001 года из «Металлурга» в УПЛ играют. Прям много.

- Да, да, да.

– Хорошая школа там была.

– Да, у нас хорошие поля там были. А за этими полями сектор для метания молота.

– И вот тебя туда тянуло, да?

– Ну да. А потом из этого сектора летело им на поле. Там же такой сектор, вот поле и угол их поля – это 77 м. А ведь я тогда 5 кг по 87 метал.

– А говоришь, что это не опасный вид спорта. Кто-то угловой подает, прилетит пятикилограммовый...

– Мы там с ними договаривались. Они знали обо мне, мы знали о них. Я в них играл, они меня все помнят. Говорят: «Ну ладно, мы там на другую половину, на одни ворота будем играть», – сказал Кохан.