Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 октября 2025, 03:02 |
176
0

У Анхеля Торреса была мышечная травма

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес пропустил последние 2 месяца из-за мышечной травмы, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний футболист уже близок к возвращению на футбольное поле.

Последний раз Анхель Торрес принимал участие в матче «Динамо» 16 августа 2025 года в поединке 3-го тура УПЛ против каменец-подольского «Эпицентра» (4:1).

«Динамо» подписало Анхеля Торреса в мае 2025 года, но до сих пор он успел провести только 1 матч в составе столичного клуба.

Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
