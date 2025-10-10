Украина. Премьер лига10 октября 2025, 03:02 |
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
У Анхеля Торреса была мышечная травма
10 октября 2025, 03:02
Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес пропустил последние 2 месяца из-за мышечной травмы, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 25-летний футболист уже близок к возвращению на футбольное поле.
Последний раз Анхель Торрес принимал участие в матче «Динамо» 16 августа 2025 года в поединке 3-го тура УПЛ против каменец-подольского «Эпицентра» (4:1).
«Динамо» подписало Анхеля Торреса в мае 2025 года, но до сих пор он успел провести только 1 матч в составе столичного клуба.
