  Дорогостоящий трансфер Барселоны принял решение по своему будущему
Испания
09 октября 2025, 12:17
307
0

Френки де Йонг продлит контракт с испанским грандом до 2029 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг остается в испанском гранде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболит подпишет с «сине-гранатовыми» контракт сроком до 2029 года. Действующее соглашение истекает летом 2026 года. Между сторонами уже достигнуто устное соглашение.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Френки де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса» за 86 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что «Барселона» может уже зимой попрощаться с хавбеком.

