Дорогостоящий трансфер Барселоны принял решение по своему будущему
Френки де Йонг продлит контракт с испанским грандом до 2029 года
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг остается в испанском гранде. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летний футболит подпишет с «сине-гранатовыми» контракт сроком до 2029 года. Действующее соглашение истекает летом 2026 года. Между сторонами уже достигнуто устное соглашение.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Френки де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса» за 86 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том. что «Барселона» может уже зимой попрощаться с хавбеком.
🚨💙❤️ Frenkie de Jong has given his approval to sign his new contract at Barcelona until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
The verbal agreement is done on every detail, just waiting on formal steps on both sides. pic.twitter.com/ovFkvhPpIG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву