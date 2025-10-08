Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Марк Касадо привлекает внимание «Челси»
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси» и лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Daily Briefing.
По информации источника, «синие» должны сделать предложение по 22-летнему футболисту уже зимой. «Канониры» также заинтересованы в подписании Касадо.
В текущем сезоне Марк Касадо провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит сразу 3 трансфера на следующее лето.
