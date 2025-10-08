Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Англия
08 октября 2025, 23:51
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд

Марк Касадо привлекает внимание «Челси»

Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси» и лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Daily Briefing.

По информации источника, «синие» должны сделать предложение по 22-летнему футболисту уже зимой. «Канониры» также заинтересованы в подписании Касадо.

В текущем сезоне Марк Касадо провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит сразу 3 трансфера на следующее лето.

Марк Касадо Челси Арсенал Лондон Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
