Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси» и лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Daily Briefing.

По информации источника, «синие» должны сделать предложение по 22-летнему футболисту уже зимой. «Канониры» также заинтересованы в подписании Касадо.

В текущем сезоне Марк Касадо провел семь матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит сразу 3 трансфера на следующее лето.