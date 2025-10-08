Супернападающий. Барселона готовит сразу 3 трансфера на следующее лето

Каталонская «Барселона» намерена совершить три трансфера следующим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку хочет видеть в команде левоногого центрального защитника, крайнего защитниа и топового нападающего. Без продажи подписать форварда будет невозможно.

На позицию форварда рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса из «Интера», Эрлинга Холанда из М«анчестер Сити» и Хулиана Альвареса из «Атлетико». Среди центрбеков в Каталонии заинтересованы в Нико Шлоттербеке из дортмундской «Боруссии» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».

