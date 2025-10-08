Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Супернападающий. Барселона готовит сразу 3 трансфера на следующее лето
Испания
08 октября 2025, 22:10 | Обновлено 08 октября 2025, 22:11
Супернападающий. Барселона готовит сразу 3 трансфера на следующее лето

Каталонский гранд намерен усилить три позиции

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Каталонская «Барселона» намерена совершить три трансфера следующим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку хочет видеть в команде левоногого центрального защитника, крайнего защитниа и топового нападающего. Без продажи подписать форварда будет невозможно.

На позицию форварда рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса из «Интера», Эрлинга Холанда из М«анчестер Сити» и Хулиана Альвареса из «Атлетико». Среди центрбеков в Каталонии заинтересованы в Нико Шлоттербеке из дортмундской «Боруссии» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила огромное предложение по суперзвезде.

«Это повлияет на фанатов». Президент Вильярреала – о матче с Барсой в США
Рекордное количество рекламы гемблинга зафиксировано в первые дни АПЛ
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Деку трансферы Бундеслиги Нико Шлоттербек чемпионат Португалии по футболу Боруссия Дортмунд Гонсалу Инасиу Спортинг Лиссабон Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферы АПЛ Лаутаро Мартинес Интер Милан трансферы Серии A Хулиан Альварес Атлетико Мадрид
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
