Супернападающий. Барселона готовит сразу 3 трансфера на следующее лето
Каталонский гранд намерен усилить три позиции
Каталонская «Барселона» намерена совершить три трансфера следующим летом. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку хочет видеть в команде левоногого центрального защитника, крайнего защитниа и топового нападающего. Без продажи подписать форварда будет невозможно.
На позицию форварда рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса из «Интера», Эрлинга Холанда из М«анчестер Сити» и Хулиана Альвареса из «Атлетико». Среди центрбеков в Каталонии заинтересованы в Нико Шлоттербеке из дортмундской «Боруссии» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила огромное предложение по суперзвезде.
