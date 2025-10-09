Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
09 октября 2025
Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо шокировал футбольных болельщиков

Легендарный Пирло договорился о сотрудничестве с россиянами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло шокировал болельщиков своим поступком – договорился о сотрудничестве с российской букмекерской компанией. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Бывший футболист, которому на данный момент исполнилось 46 лет, подписал долгосрочный контракт, однако стороны решили не разглашать детали соглашения. Сотрудничество Пирло с россиянами удивило и огорчило многих поклонников футбола.

Во время профессиональной карьеры итальянец выступал за «Ювентус», «Брешию», «Реджину», «Интер», «Милан» и «Нью-Йорк Сити». Провел 116 матчей в национальной сборной. В 2017 году решил повесить бутсы на гвоздь, после чего приступил к тренерской деятельности.

Возглавлял итальянские «Ювентус» и «Сампдорию», турецкий «Карагюмрюк», с июля 2025 года работает с ФК «Юнайтед» в чемпионате ОАЭ.

Пирло имеет в своем активе огромное количество индивидуальных и клубных трофеев – шесть раз становился чемпионом Италии, выиграл два Кубка и три Суперкубка Италии, дважды побеждал в финале Лиги чемпионов. Вместе с Италией торжествовал на чемпионате мира 2006 года.

Николай Титюк
