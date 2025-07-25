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25 июля 2025, 12:20 |
670
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Пирло нашел себе новый клуб

Итальянский специалист возглавил «Юнайтед ФК»

25 июля 2025, 12:20 |
670
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Пирло нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Итальянский специалист Андреа Пирло стал тренером «Юнайтед ФК» из чемпионата ОАЭ. Об этом сообщают социальные сети клуба.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. Последним место работы 46-летнего коуча была «Салернитана», выступающая в Серии B.

«Мы с гордостью объявляем Андреа Пирло новым главным тренером «Юнайтед ФК». С его видением, страстью и победным настроем начинается новая глава в истории клуба. Добро пожаловать в Дубай, мистер Пирло!», – обращение клуба.

До «Салернитаны» Андреа тренировал «Сампдорию» и «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что знаменитый клуб, где играли Пирло и Гвардиола, прекратит свое существование.

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Андреа Пирло чемпионат ОАЭ по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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