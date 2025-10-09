Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер из АПЛ намерен играть в Реале вместо Лунина и Куртуа
Испания
09 октября 2025, 08:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламменс

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс хотел бы играть в составе мадридского «Реала» вместо Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Об этом сообщил Defensa Central.

По информации источника, агенты 23-летнего бельгийца общались с королевским клубом о потенциальном переходе во время зимнего трансферного окна. Ламменс давно мечтает перебраться в Ла Лигу и уверен, что сможет побороться за место в старте с нынешними вратарями «сливочных».

«В Мадриде решили не рассматривать кандидатуру Ламменса в качестве преемника Куртуа. Тибо – один из лучших голкиперов мира. Ламменс точно проигрывает ему в борьбе за роль первого номера.

Кроме того, необходимо принять во внимание наличие в команде Андрея Лунина. Украинский футболист пользуется большим уважением среди игроков и в тренерском штабе. «Реал» высоко ценит его преданность делу и самоотверженность, которое он проявил в Мадриде», – сообщили в Испании.

Ламменс перебрался в «Манчестер Юнайтед» из бельгийского «Антверпена» за 21 миллион евро. В составе «красных дьяволов» провел пока один матч, в котором помог команде одолеть «Сандерленд» (2:0).

По теме:
Бенфика нашла одноклубника для Трубина и Судакова. Это 19-летний россиянин
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Конкурент для Довбика? Рома планирует зимой подписать форварда
Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
