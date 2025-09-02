ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера
Сенне Ламменс покинул «Антверпен»
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании бельгийского вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса.
Отмечается, что 23-летний футболист подписал с манкунианцами контракт на 5 сезонов.
По информации СМИ, его трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 21 миллион евро и потенциальные бонусы.
Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Расмуса Хойлунда.
A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025
