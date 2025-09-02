Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера

Сенне Ламменс покинул «Антверпен»

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании бельгийского вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с манкунианцами контракт на 5 сезонов.

По информации СМИ, его трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 21 миллион евро и потенциальные бонусы.

Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Расмуса Хойлунда.

Манчестер Юнайтед трансферы Антверпен чемпионат Бельгии по футболу трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
