ОФИЦИАЛЬНО. Замена Онана? Манчестер Юнайтед подписал нового голкипера

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании бельгийского вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с манкунианцами контракт на 5 сезонов.

По информации СМИ, его трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 21 миллион евро и потенциальные бонусы.

Сенне Ламменс в сезоне 2024/25 провел 44 матча на клубном уровне, пропустив 56 голов и 10 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе Расмуса Хойлунда.