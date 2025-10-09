«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении

Бывший полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко, который в последнее время работает тренером известной академии «Мункач» на Закарпатье, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении молодежной сборной Украины на ЧМ в Чили, где «сине-желтые» в 1/8 финала уступили Испании (0:1) и выбыл из турнира:

«На мой взгляд, нашим ребятам достались проходные соперники на групповом этапе, а вот с конкурентом в борьбе за путевку в четвертьфинал – не повезло. Сборная Испании, несмотря на то что выступала не в оптимальном составе, заметно превосходила, прежде всего, в индивидуальном мастерстве. Это помогало испанцам брать верх в единоборствах, умело прессинговать как крайних защитников, так и игроков опорной зоны. Главное, что соперник все делал быстрее.

Наши рассчитывали на командные действия, но о каких-либо серьезных дивидендах не могло быть и речи, потому что испанцы умело играли на отборе и подборе мяча. Я ожидал от подопечных Дмитрия Михайленко большей тактической гибкости. Однако даже под занавес матча, чтобы спастись, они почему-то не перестраивались и не использовали верховые передачи на выдвинутого на острие атаки гренадера Александра Пищура, кстати, воспитанника академии «Мункач». Поэтому до голевых моментов дело не дошло, и победу Испании следует признать заслуженной.

Бросалось в глаза, что в украинской сборной не хватает лидера, который бы повел за собой. Возможно, если бы играл Геннадий Синчук, шансов не проиграть было бы больше. Но он пропускал матч, потому что, видимо, не знал, что в предыдущей игре с Парагваем, когда был дисквалифицирован, не имел права находиться в технической зоне. А кто-то из тренеров или администраторов не подсказал, что это нарушение регламента и оно строго карается.

Конечно, хотелось бы от нашей сборной большего, ребятам нельзя отказать в старании, однако этого явно было недостаточно, чтобы прыгнуть выше головы. Особенно были заметны технические огрехи. Вот почему ребята в Чили заслужили оценку «удовлетворительно».