«Ничего особенного». Бенфику обвинили в попытке обхода российских санкций

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал обвинения в свой адрес в попытке обойти российские санкции в 2023 году при продаже аргентинского защитника Германа Конти в московский «Локомотив». Тогда на банковский счет португальского клуба была переведена сумма в размере 76 тыс. евро за переход игрока. Прокуратура выдвинула Коште обвинение в нарушении законодательства ЕС, которое запрещает финансовые операции с организациями, приближенными к РФ.

«Это очень простое дело. Я думаю, что его уже хорошо объяснили. Это не ситуация, которая вредит «Бенфике», это не производственная ситуация. Это не ситуация, которая имеет к этому какое-то отношение. Это ситуация, которая может быть связана с ошибкой в сервисе, ничего больше.

Перевод был принят системой управления трансферами (TMS) ФИФА, зачислен на банковский счет «Бенфики», и никаких предупреждений не было. Когда же появилось первое предупреждение, все было активировано и немедленно остановлено.

Очевидно, меня вызвали в прокуратуру как президента клуба, ничего больше. И члены нашего клуба должны сохранять спокойствие и безмятежность. Я убежден, что это будет решено, потому что это процесс, в котором все более чем понятно. Здесь нет никаких попыток мошенничества, никакой коррупции, ничего», - цитирует президента лиссабонского клуба O Jogo.

Ранее Руй Кошта высказался по поводу зарплаты главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо.