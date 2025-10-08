Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он испортил обстановку». Зинченко обвинили в проблемах Арсенала
08 октября 2025, 23:57 | Обновлено 09 октября 2025, 00:00
«Он испортил обстановку». Зинченко обвинили в проблемах Арсенала

Грэм Бейли назвал трансфер украинца неудачным для лондонского клуба

«Он испортил обстановку». Зинченко обвинили в проблемах Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли раскритиковал главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету за подписание украинского защитника Александра Зинченко летом 2022 года.

«Давайте не забывать, что когда Артета только пришел, он был ответственным за несколько трансферов, которые в последнее время испортили обстановку. Зинченко и Габриэль Жезус не принесли хороших результатов, и их приобретения обошлись очень дорого», - сказал Бэйли в эфире подкаста Beyond the Back Four.

За украинца в 2022 году «Арсенал» заплатил «Манчестер Сити» 35 млн евро. По завершении текущего сезона у Александра, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, истечет срок контракта с «канонирами».

Ранее бывший хавбек «Ливерпуля» Чарли Адам назвал Зинченко очень умным игроком.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Spaceman
В Епіцентрі вже давно чекають..
Ответить
-2
