«Он испортил обстановку». Зинченко обвинили в проблемах Арсенала

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли раскритиковал главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету за подписание украинского защитника Александра Зинченко летом 2022 года.

«Давайте не забывать, что когда Артета только пришел, он был ответственным за несколько трансферов, которые в последнее время испортили обстановку. Зинченко и Габриэль Жезус не принесли хороших результатов, и их приобретения обошлись очень дорого», - сказал Бэйли в эфире подкаста Beyond the Back Four.

За украинца в 2022 году «Арсенал» заплатил «Манчестер Сити» 35 млн евро. По завершении текущего сезона у Александра, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, истечет срок контракта с «канонирами».

Ранее бывший хавбек «Ливерпуля» Чарли Адам назвал Зинченко очень умным игроком.