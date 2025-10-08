Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 октября 2025, 21:15 | Обновлено 08 октября 2025, 21:16
Аморим получил гарантии в МЮ: «За три года он должен показать свой уровень»

Рэтклифф не думает, что Аморим будет уволен

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Джим Рэтклифф, один из владельцев Манчестер Юнайтед, согласен с тем, что старт сезон команды вышел неудачным, однако сейчас увольнять тренера Рубана Аморима никто не будет.

«Не лучший сезон для Аморима. Однако ему в течение трех лет нужно показывать, что он отличный тренер. Нельзя превращать МЮ в клуб, который просто реагирует на то, что говорят в СМИ каждую неделю».

«Если Глейзеры (совладельцы – прим) скажут уволить Аморима? Этого не будет», – сказал Рэтклифф.

МЮ по итогам семи туров набрал 10 очков и идет на 10-й позиции.

Джим Рэтклифф Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Якби МЮ не просрав матч проти Бренфорда і виграв там, то зараз мав би 13 очок і ділив би 5 місце х МанСіті. Не так все й погано в команді, але треба набирати обороти
