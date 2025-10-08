Аморим получил гарантии в МЮ: «За три года он должен показать свой уровень»

Джим Рэтклифф, один из владельцев Манчестер Юнайтед, согласен с тем, что старт сезон команды вышел неудачным, однако сейчас увольнять тренера Рубана Аморима никто не будет.

«Не лучший сезон для Аморима. Однако ему в течение трех лет нужно показывать, что он отличный тренер. Нельзя превращать МЮ в клуб, который просто реагирует на то, что говорят в СМИ каждую неделю».

«Если Глейзеры (совладельцы – прим) скажут уволить Аморима? Этого не будет», – сказал Рэтклифф.

МЮ по итогам семи туров набрал 10 очков и идет на 10-й позиции.