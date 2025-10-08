«Безумно». Игрок сборной Франции подверг критике решение Серии А и УЕФА

Французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо с возмущением высказался о решении итальянских функционеров провести матч Серии А за пределами страны – в Австралии.

По мнению Адриена, подобное решение негативно скажется на здоровье футболистов и их готовности из-за перенасыщенного календаря.

Согласно разрешению УЕФА, поединок между «Миланом» и «Комо» состоится 8 февраля 2026 года в австралийском Перте. Матч был вынужденно перенесен в другую страну из-за использования «Сан-Сиро» для церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.

«Это просто безумие. Конечно, существуют экономические соглашения, чтобы чемпионат получал определенную видимость. Все это нас превосходит. Тема календарей и здоровья игроков обсуждается очень много, и все это кажется безумием.

Это абсурд – преодолевать столько километров, чтобы сыграть матч между двумя итальянскими командами в Австралии. Мы должны адаптироваться. Как всегда», – возмутился Рабьо.