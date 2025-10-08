Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана
Полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, несмотря на травму, останется в расположении национальной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.
Однако, по информации источника, 21-летнему футболисту диагностировали повреждение связок голеностопного сустава, что исключает возможность его выхода на поле в ближайшем матче сине-желтых против Исландии 10 октября.
При этом у тренерского штаба есть надежда, что игрок будет готов помочь команде в поединке против Азербайджана 13 октября.
В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.
