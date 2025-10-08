Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Чемпионат мира
08 октября 2025, 15:44 |
1323
6

Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией

Тренеры надеются, что Егор Ярмолюк сможет сыграть хотя бы против Азербайджана

08 октября 2025, 15:44 |
1323
6 Comments
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк, несмотря на травму, останется в расположении национальной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

Однако, по информации источника, 21-летнему футболисту диагностировали повреждение связок голеностопного сустава, что исключает возможность его выхода на поле в ближайшем матче сине-желтых против Исландии 10 октября.

При этом у тренерского штаба есть надежда, что игрок будет готов помочь команде в поединке против Азербайджана 13 октября.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.

По теме:
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Брентфорд Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Егор Ярмолюк Украина - Азербайджан ТаТоТаке травма травма голеностопа
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08 октября 2025, 00:55 1
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»
Футбол | 08 октября 2025, 16:09 0
Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»
Полузащитник сборной Украины U-20: «Мы достойно сыграли с Испанией»

Богдан Будко поделился эмоциями после досадного поражения «сине-желтых»

Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08.10.2025, 07:13
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Не имеет значения. Кротосборная все равно проиграет исландцам. Тем более теперь, когда из-за травм все деревяшки из села Счастливое вползут в стартовый состав, как то бондаренко и очереди с редьки. Ну и ладно. Все равно вся ржавая ботва обвинит Реброва. Даже если их деревяшки ( нынешние и прошлые) составят не менее 8-9 штук.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Якщо це вони так зливають Реброва - до дякую! Ви дійсно мужики.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Це вже чума в збірній. Інакше не назвеш. Вдягайте маски з пташиним дзьобом бо це вже не жарти
Ответить
-3
batistuta
Хва-хва-хва! А що робити? А нас за що? Чморить і далі Мудрика!
Ответить
-6
Популярные новости
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 86
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 54
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 45
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем