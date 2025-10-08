Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии
Бразилия
Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии

Луиджи привлекает внимание донецкого клуба

Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиджи

Бразильский нападающий «Палмейраса» Луиджи привлекает внимание донецкого «Шахтера», «зенита» и дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Юлия Лиандруш.

По информации источника, все три клуба сделали предложения в размере 15 миллионов евро за 19-летнего футболиста. В «Палмейрасе» готовы отпустить бразильца за сумму в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Луиджи провел шесть матчей в составе основной команды «Палмейраса», результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сделал серьезное предложение по вингеру.

Палмейрас Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Зенит Санкт-Петербург трансферы трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
