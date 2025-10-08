Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии

Бразильский нападающий «Палмейраса» Луиджи привлекает внимание донецкого «Шахтера», «зенита» и дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Юлия Лиандруш.

По информации источника, все три клуба сделали предложения в размере 15 миллионов евро за 19-летнего футболиста. В «Палмейрасе» готовы отпустить бразильца за сумму в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Луиджи провел шесть матчей в составе основной команды «Палмейраса», результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» сделал серьезное предложение по вингеру.