Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 октября 2025, 22:35 | Обновлено 07 октября 2025, 22:36
Династия Артеты: сын испанского тренера дебютировал за Арсенал U-17

Список отцов и сыновей в клубах АПЛ пополнился

Династия Артеты: сын испанского тренера дебютировал за Арсенал U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета з синовьями

Список отцов и сыновей в Премьер-лиге пополнился 16-летним сыном Микеля Артеты Габриелем Артетой Берналем, который на прошлой неделе сыграл за «Арсенал» U-17.

Габриель принял участие в ничьей 3:3 против «Уотфорда» в Кубке Премьер-лиги.

Старший из трех детей Артеты от жены Лорены Берналь родился в 2009 году, когда его отец выступал за «Эвертон», но большую часть детства провел в Лондоне после переезда Микеля в «Арсенал» в 2011 году.

Габриель уже несколько лет является частью академии «канониров» и даже помогал первой команде во время предсезонного сбора 2023 года, набираясь опыта работы с тренерским штабом.

В отличие от отца, сын играет выше на поле, занимая позицию правого вингера, и стремится стать следующим Букайо Сака. Однако пока неизвестно, подпишет ли он контракт юного академика с «Арсеналом», продолжая династию Артеты в клубе.

К слову, Габриель присоединяется к другим детям легенд Премьер-лиги, которые прокладывают свой путь в топ-клубах:

  • Лоренз Фердинанд, 18 лет, сын легенды «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, недавно подписал свой первый профессиональный контракт с «Брайтоном», пройдя путь через академию клуба от U-13. Он играет на позиции вратаря и участвовал в Premier League 2, а затем получил опыт во взрослом футболе в аренде в «Хавант & Вотерлувилл», где в шести матчах без поражений дважды сумел сохранить ворота «сухими».

  • Кай Руни, 15 лет, сын бывшего капитана сборной Англии Уэйна Руни, получает высокую оценку в молодежной команде «Манчестер Юнайтед» и недавно был переведен в состав команды U-19.

  • Сыны Эмиля Хески, Джейден (18 лет) и Рейган (16 лет), успешно выступают за «Манчестер Сити» U-21, надеясь пойти по стопам других известных детей футболистов.

Путь этих молодых игроков повторяет истории других преемников Премьер-лиги, таких как Джейден Даннс, сын экс-игрока «Ливерпуля» Нила, и Лиам Делап, сын Рори Делапа из «Сток Сити», который этим летом совершил трансфер на £30 миллионов в «Челси» после впечатляющего дебютного сезона за «Ипсвич».

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Микель Артета
Иван Чирко Источник: Daily Mail
