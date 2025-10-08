Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ромы не понимает, что случилось с Довбиком, и дал ему совет
Италия
08 октября 2025, 19:03 | Обновлено 08 октября 2025, 19:31
Венсан Кандела – об украинском форварде

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда «Ромы» Венсан Кандела высказался об украинском нападающем клуба Артеме Довбике.

«Я не знаю, что с Довбиком происходит, но это, безусловно, нелегкий период. С приходом Гасперини некоторые вещи изменятся, он должен прислушиваться к советам тренера. Нужно восстановить свое умение играть в атаке», – сказал Кандела.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
Не успел приехать. Игрок Наполи покинул сборную из-за травмы
«Безумно». Игрок сборной Франции подверг критике решение Серии А и УЕФА
Топ-клуб Италии долго планировал трансфер Неймара. Но так и не получилось
Дмитрий Олейник Источник: Roma News
