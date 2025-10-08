Легенда Ромы не понимает, что случилось с Довбиком, и дал ему совет

Легенда «Ромы» Венсан Кандела высказался об украинском нападающем клуба Артеме Довбике.

«Я не знаю, что с Довбиком происходит, но это, безусловно, нелегкий период. С приходом Гасперини некоторые вещи изменятся, он должен прислушиваться к советам тренера. Нужно восстановить свое умение играть в атаке», – сказал Кандела.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.