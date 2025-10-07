Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы
Другие новости
07 октября 2025, 21:50 | Обновлено 07 октября 2025, 21:51
86
0

Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы

Матч начнется 8 октября в 19:00 по Киеву

07 октября 2025, 21:50 | Обновлено 07 октября 2025, 21:51
86
0
Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы
ФК Ворскла Ж

В среду, 8 октября, состоится 1-й поединок финального этапа квалификации Женского Кубка Европы между «Ворсклой» и «Фортуной Йерринг ». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ворскла Ж

Женский гегемон Украины не останавливается и в этом сезоне. За 8 поединков чемпионата «Ворскла» одержала 8 побед и пока занимает 1-е место турнирной таблицы, имея на счету 24 очка. Однако расстояние от ближайшего конкурента «Металлиста 1925» невелико – всего 3 зачетных пункта.

В квалификации женской Лиги чемпионов полтавский коллектив смог преодолеть грузинскую «Гурию» и литовскую «Гинтру», однако уступил бельгийскому «Лувену» с общим счетом 2:0.

Фортуна Йерринг Ж

А вот действующие чемпионы Дании начали сезон не столь удачно. В национальной лиге клуб получил 18 очков за 8 игр (5 побед, 3 ничьих) и пока занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера на 3 зачетных пункта.

В квалификации Лиги чемпионов клуб одолел женские команды «Хиберниана» и «Янг Бойз», однако впоследствии уступил австрийскому «Сан-Пельтену» со счетом 5:2.

Личные встречи

Команды никогда не играли между собой в официальных матчах.

Интересные факты

  • В текущем сезоне женского чемпионата Дании «Фортуна» пропустила 2 мяча – лучший результат среди всех команд.
  • «Ворскла Ж» забила 30 мячей за 8 игр текущего сезона чемпионата Украины – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Фортуна» одержала всего 3 победы в последних 6 домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Ворскла (Ж)
8 октября 2025 -
19:00
Фортуна Йерринг
Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Нива Тернополь – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Металлург – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Ворскла Полтава Фортуна Йерринг прогнозы прогнозы на футбол Кубок Европы по футболу среди женщин
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 21:01 1
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией

Вингер сборной Украины U-20 ограничился использованием эмодзи

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 19:05 52
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Футбол | 07.10.2025, 17:27
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07.10.2025, 11:29
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
05.10.2025, 23:41
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем