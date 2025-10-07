Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы

В среду, 8 октября, состоится 1-й поединок финального этапа квалификации Женского Кубка Европы между «Ворсклой» и «Фортуной Йерринг ». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ворскла Ж

Женский гегемон Украины не останавливается и в этом сезоне. За 8 поединков чемпионата «Ворскла» одержала 8 побед и пока занимает 1-е место турнирной таблицы, имея на счету 24 очка. Однако расстояние от ближайшего конкурента «Металлиста 1925» невелико – всего 3 зачетных пункта.

В квалификации женской Лиги чемпионов полтавский коллектив смог преодолеть грузинскую «Гурию» и литовскую «Гинтру», однако уступил бельгийскому «Лувену» с общим счетом 2:0.

Фортуна Йерринг Ж

А вот действующие чемпионы Дании начали сезон не столь удачно. В национальной лиге клуб получил 18 очков за 8 игр (5 побед, 3 ничьих) и пока занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера на 3 зачетных пункта.

В квалификации Лиги чемпионов клуб одолел женские команды «Хиберниана» и «Янг Бойз», однако впоследствии уступил австрийскому «Сан-Пельтену» со счетом 5:2.

Личные встречи

Команды никогда не играли между собой в официальных матчах.

Интересные факты

В текущем сезоне женского чемпионата Дании «Фортуна» пропустила 2 мяча – лучший результат среди всех команд.

«Ворскла Ж» забила 30 мячей за 8 игр текущего сезона чемпионата Украины – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Фортуна» одержала всего 3 победы в последних 6 домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.