Чемпионат мира
07 октября 2025, 21:01 | Обновлено 07 октября 2025, 21:20
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией

Вингер сборной Украины U-20 ограничился использованием эмодзи

Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Вингер сборной Украины U-20 Геннадий Синчук отреагировал на информацию о своей дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании:

«🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», – написал 19-летний футболист в Instagram-stories.

Дисквалификация Синчука стала следствием пребывания в технической зоне во время игры 3-го тура группового этапа против Парагвая (2:1), которую игрок должен был пропустить из-за перебора желтых карточек. До этого Геннадий Синчук провел 2 матча на групповом этапе ЧМ-2025, в которых отличился 2 забитыми мячами.

Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.

Конор Макгрегор дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
