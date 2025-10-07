Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Вингер сборной Украины U-20 ограничился использованием эмодзи
Вингер сборной Украины U-20 Геннадий Синчук отреагировал на информацию о своей дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании:
«🤦♂️🤦♂️🤦♂️», – написал 19-летний футболист в Instagram-stories.
Дисквалификация Синчука стала следствием пребывания в технической зоне во время игры 3-го тура группового этапа против Парагвая (2:1), которую игрок должен был пропустить из-за перебора желтых карточек. До этого Геннадий Синчук провел 2 матча на групповом этапе ЧМ-2025, в которых отличился 2 забитыми мячами.
Матч Украина U-20 – Испания U-20 состоится 7 октября в 22:30 по киевскому времени.
