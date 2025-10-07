ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера стал помощником тренера клуба Первой лиги
Николай Ищенко будет работать ассистентом Александра Рябоканя в «Левом Берег»
Клуб Первой лиги «Левый Берег» официально представил ассистента новоиспечённого тренера команды Александра Рябоконя.
Помощником Рябоконя станет бывший ассистент Юрия Максимова в «Днепре-1» и полтавской «Ворскле» – Николай Ищенко.
В качестве футболиста Николай представлял цвета «Левого Берега» в дебютном сезоне команды на профессиональном уровне. За столичный клуб Ищенко провел 21 матч.
Болельщикам Ищенко запомнился своими выступлениями за донецкий «Шахтер» (58 матчей и одна результативная передача).
«Рады приветствовать Николая Анатольевича в «Левом Береге» и желаем слаженной командной работы и успехов в новом амплуа», – написала пресс-служба клуба.
