ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера стал помощником тренера клуба Первой лиги

Клуб Первой лиги «Левый Берег» официально представил ассистента новоиспечённого тренера команды Александра Рябоконя.

Помощником Рябоконя станет бывший ассистент Юрия Максимова в «Днепре-1» и полтавской «Ворскле» – Николай Ищенко.

В качестве футболиста Николай представлял цвета «Левого Берега» в дебютном сезоне команды на профессиональном уровне. За столичный клуб Ищенко провел 21 матч.

Болельщикам Ищенко запомнился своими выступлениями за донецкий «Шахтер» (58 матчей и одна результативная передача).

«Рады приветствовать Николая Анатольевича в «Левом Береге» и желаем слаженной командной работы и успехов в новом амплуа», – написала пресс-служба клуба.