ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера стал помощником тренера клуба Первой лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
07 октября 2025, 19:48 | Обновлено 07 октября 2025, 19:50
Николай Ищенко будет работать ассистентом Александра Рябоканя в «Левом Берег»

ФК Левый Берег. Николай Ищенко

Клуб Первой лиги «Левый Берег» официально представил ассистента новоиспечённого тренера команды Александра Рябоконя.

Помощником Рябоконя станет бывший ассистент Юрия Максимова в «Днепре-1» и полтавской «Ворскле» – Николай Ищенко.

В качестве футболиста Николай представлял цвета «Левого Берега» в дебютном сезоне команды на профессиональном уровне. За столичный клуб Ищенко провел 21 матч.

Болельщикам Ищенко запомнился своими выступлениями за донецкий «Шахтер» (58 матчей и одна результативная передача).

«Рады приветствовать Николая Анатольевича в «Левом Береге» и желаем слаженной командной работы и успехов в новом амплуа», – написала пресс-служба клуба.

Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
