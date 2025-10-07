ВИДЕО. 12-й тур Второй лиги стартовал с результативных побед Чайки и Скалы

Во вторник, 7 октября, стартовал 12-й тур Второй лиги.

«Чайка» в домашнем матче одержала волевую победу над «Пенуэлом» со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте благодаря голу Петрунича. В начале второго тайма хозяева быстро восстановили равновесие – на 46-й минуте отличился Баранов. Однако на 59-й минуте криворожцы снова повели в счёте после точного удара Бокулева. Всё же удержать победу им не удалось: на 87-й минуте Вечурко сравнял счёт, а на 90+5-й забил победный мяч «Чайки».

«Полесье-2» дома принимало «Скалу 1911» и уже на 12-й минуте уступало после автогола Кобернюка. На 32-й минуте хозяева усилиями Майсурадзе восстановили равновесие, но в начале второго тайма сначала Фесенко, а затем Мальский поразили ворота житомирян, обеспечив гостям комфортное преимущество. Ответить «Полесье-2» смогло лишь голом Йоки на 82-й минуте.

Вторая лига. 12-й тур, 5 октября

Чайка – Пенуэл – 3:2

Голы: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 – Петрунич, 5, Бокулев, 59

Полесье-2 – Скала 1911 – 2:3

Голы: Майсурадзе, 32, Йока, 82 – Кобернюк, 12, (автогол), Фесенко, 51, Мальский, 55

Турнирная таблица (группа А)

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Полесье-2 11 6 3 2 27 - 14 12.10.25 12:00 Лесное - Полесье-2 07.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 1911 03.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма 27.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-2 21.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород 08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет 21 2 Куликов-Белка 10 6 2 2 21 - 9 08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы 04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное 28.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка 21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма 13.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка 07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород 20 3 Лесное 10 6 2 2 20 - 12 08.10.25 14:15 Атлет - Лесное 04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное 29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь 19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное 14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы 03.09.25 Скала 1911 1:2 Лесное 20 4 Скала 1911 11 6 0 5 31 - 18 12.10.25 12:00 Скала 1911 - Ужгород 07.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 1911 03.10.25 Атлет 3:0 Скала 1911 28.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка 21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 1911 14.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница 18 5 Нива-2 Тернополь 10 6 0 4 10 - 13 08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница 03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы 29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь 21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 1911 14.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь 07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2 18 6 Атлет 10 5 0 5 12 - 16 08.10.25 14:15 Атлет - Лесное 03.10.25 Атлет 3:0 Скала 1911 27.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет 21.09.25 Атлет 2:0 Буковина-2 14.09.25 Ужгород 3:1 Атлет 08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет 15 7 Ужгород 10 4 2 4 14 - 13 08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма 04.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-2 21.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород 14.09.25 Ужгород 3:1 Атлет 07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород 03.09.25 Ужгород 0:1 Нива-2 Тернополь 14 8 Нива Винница 10 4 1 5 15 - 18 08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница 28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница 19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное 14.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница 07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма 03.09.25 Буковина-2 1:4 Нива Винница 13 9 Буковина-2 10 4 1 5 13 - 17 12.10.25 12:00 Реал Фарма - Буковина-2 04.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-2 27.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-2 21.09.25 Атлет 2:0 Буковина-2 13.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка 07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2 13 10 Вильховцы 10 2 2 6 14 - 22 08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы 03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы 28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница 14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы 07.09.25 Вильховцы 0:5 Скала 1911 03.09.25 Реал Фарма 3:5 Вильховцы 8 11 Реал Фарма 10 0 1 9 8 - 33 08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма 03.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма 27.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет 21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма 14.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь 07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма 1 Полная таблица

Турнирная таблица (группа Б)