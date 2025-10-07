Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. 12-й тур Второй лиги стартовал с результативных побед Чайки и Скалы
Вторая лига
Чайка
07.10.2025 12:00 – FT 3 : 2
Пенуэл
Украина. Вторая лига
ВИДЕО. 12-й тур Второй лиги стартовал с результативных побед Чайки и Скалы

«Чайка» вырвала победу у «Пенуэла», а «Скала» обыграла «Полесье-2»

Скала 1911

Во вторник, 7 октября, стартовал 12-й тур Второй лиги.

«Чайка» в домашнем матче одержала волевую победу над «Пенуэлом» со счётом 3:2.

Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте благодаря голу Петрунича. В начале второго тайма хозяева быстро восстановили равновесие – на 46-й минуте отличился Баранов. Однако на 59-й минуте криворожцы снова повели в счёте после точного удара Бокулева. Всё же удержать победу им не удалось: на 87-й минуте Вечурко сравнял счёт, а на 90+5-й забил победный мяч «Чайки».

«Полесье-2» дома принимало «Скалу 1911» и уже на 12-й минуте уступало после автогола Кобернюка. На 32-й минуте хозяева усилиями Майсурадзе восстановили равновесие, но в начале второго тайма сначала Фесенко, а затем Мальский поразили ворота житомирян, обеспечив гостям комфортное преимущество. Ответить «Полесье-2» смогло лишь голом Йоки на 82-й минуте.

Вторая лига. 12-й тур, 5 октября

Чайка – Пенуэл – 3:2

Голы: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 – Петрунич, 5, Бокулев, 59

Полесье-2 – Скала 1911 – 2:3

Голы: Майсурадзе, 32, Йока, 82 – Кобернюк, 12, (автогол), Фесенко, 51, Мальский, 55

Турнирная таблица (группа А)

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Полесье-2 11 6 3 2 27 - 14 12.10.25 12:00 Лесное - Полесье-207.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 191103.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма27.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-221.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет 21
2 Куликов-Белка 10 6 2 2 21 - 9 08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное28.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма13.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород 20
3 Лесное 10 6 2 2 20 - 12 08.10.25 14:15 Атлет - Лесное04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы03.09.25 Скала 1911 1:2 Лесное 20
4 Скала 1911 11 6 0 5 31 - 18 12.10.25 12:00 Скала 1911 - Ужгород07.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 191103.10.25 Атлет 3:0 Скала 191128.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 191114.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница 18
5 Нива-2 Тернополь 10 6 0 4 10 - 13 08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 191114.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2 18
6 Атлет 10 5 0 5 12 - 16 08.10.25 14:15 Атлет - Лесное03.10.25 Атлет 3:0 Скала 191127.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет21.09.25 Атлет 2:0 Буковина-214.09.25 Ужгород 3:1 Атлет08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет 15
7 Ужгород 10 4 2 4 14 - 13 08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма04.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-221.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород14.09.25 Ужгород 3:1 Атлет07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород03.09.25 Ужгород 0:1 Нива-2 Тернополь 14
8 Нива Винница 10 4 1 5 15 - 18 08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное14.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма03.09.25 Буковина-2 1:4 Нива Винница 13
9 Буковина-2 10 4 1 5 13 - 17 12.10.25 12:00 Реал Фарма - Буковина-204.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-227.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-221.09.25 Атлет 2:0 Буковина-213.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2 13
10 Вильховцы 10 2 2 6 14 - 22 08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы07.09.25 Вильховцы 0:5 Скала 191103.09.25 Реал Фарма 3:5 Вильховцы 8
11 Реал Фарма 10 0 1 9 8 - 33 08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма03.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма27.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма14.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма 1
Полная таблица

Турнирная таблица (группа Б)

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Тростянец 10 7 2 1 21 - 6 08.10.25 12:00 Тростянец - Горняк-Спорт04.10.25 Тростянец 1:1 Ребел29.09.25 Черноморец-2 0:2 Тростянец21.09.25 Чайка 1:2 Тростянец13.09.25 Тростянец 4:1 Диназ03.09.25 Тростянец 2:1 Колос-2 Ковалевка 23
2 Колос-2 Ковалевка 10 7 2 1 17 - 6 08.10.25 18:00 Колос-2 Ковалевка - Левый Берег-205.10.25 Колос-2 Ковалевка 1:1 Локомотив Киев28.09.25 Александрия-2 0:1 Колос-2 Ковалевка20.09.25 Колос-2 Ковалевка 2:0 Пенуэл13.09.25 Горняк-Спорт 1:1 Колос-2 Ковалевка07.09.25 Колос-2 Ковалевка 1:0 Ребел 23
3 Локомотив Киев 10 6 2 2 19 - 9 12.10.25 12:00 Локомотив Киев - Диназ05.10.25 Колос-2 Ковалевка 1:1 Локомотив Киев30.09.25 Локомотив Киев 3:2 Левый Берег-219.09.25 Локомотив Киев 2:0 Черноморец-213.09.25 Александрия-2 0:2 Локомотив Киев07.09.25 Локомотив Киев 5:0 Пенуэл 20
4 Чайка 11 6 2 3 18 - 15 12.10.25 12:00 Александрия-2 - Чайка07.10.25 Чайка 3:2 Пенуэл03.10.25 Чайка 3:2 Горняк-Спорт28.09.25 Ребел 0:1 Чайка21.09.25 Чайка 1:2 Тростянец14.09.25 Черноморец-2 2:4 Чайка 20
5 Ребел 10 6 1 3 10 - 6 08.10.25 13:15 Черноморец-2 - Ребел04.10.25 Тростянец 1:1 Ребел28.09.25 Ребел 0:1 Чайка20.09.25 Диназ 0:1 Ребел07.09.25 Колос-2 Ковалевка 1:0 Ребел03.09.25 Ребел 1:0 Левый Берег-2 19
6 Левый Берег-2 10 5 2 3 16 - 7 08.10.25 18:00 Колос-2 Ковалевка - Левый Берег-205.10.25 Левый Берег-2 3:0 Черноморец-230.09.25 Локомотив Киев 3:2 Левый Берег-221.09.25 Левый Берег-2 1:1 Александрия-213.09.25 Пенуэл 0:1 Левый Берег-207.09.25 Левый Берег-2 3:0 Горняк-Спорт 17
7 Александрия-2 10 4 4 2 9 - 8 08.10.25 12:00 Диназ - Александрия-228.09.25 Александрия-2 0:1 Колос-2 Ковалевка21.09.25 Левый Берег-2 1:1 Александрия-213.09.25 Александрия-2 0:2 Локомотив Киев08.09.25 Александрия-2 1:1 Черноморец-203.09.25 Пенуэл 1:1 Александрия-2 16
8 Черноморец-2 10 1 3 6 8 - 20 08.10.25 13:15 Черноморец-2 - Ребел05.10.25 Левый Берег-2 3:0 Черноморец-229.09.25 Черноморец-2 0:2 Тростянец19.09.25 Локомотив Киев 2:0 Черноморец-214.09.25 Черноморец-2 2:4 Чайка08.09.25 Александрия-2 1:1 Черноморец-2 6
9 Горняк-Спорт 10 1 2 7 7 - 19 08.10.25 12:00 Тростянец - Горняк-Спорт03.10.25 Чайка 3:2 Горняк-Спорт28.09.25 Горняк-Спорт 0:1 Диназ13.09.25 Горняк-Спорт 1:1 Колос-2 Ковалевка07.09.25 Левый Берег-2 3:0 Горняк-Спорт03.09.25 Горняк-Спорт 0:2 Локомотив Киев 5
10 Диназ 10 1 1 8 7 - 21 08.10.25 12:00 Диназ - Александрия-204.10.25 Диназ 2:2 Пенуэл28.09.25 Горняк-Спорт 0:1 Диназ20.09.25 Диназ 0:1 Ребел13.09.25 Тростянец 4:1 Диназ09.09.25 Диназ 0:1 Чайка 4
11 Пенуэл 11 0 3 8 11 - 26 12.10.25 12:00 Пенуэл - Тростянец07.10.25 Чайка 3:2 Пенуэл04.10.25 Диназ 2:2 Пенуэл20.09.25 Колос-2 Ковалевка 2:0 Пенуэл13.09.25 Пенуэл 0:1 Левый Берег-207.09.25 Локомотив Киев 5:0 Пенуэл 3
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
58’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пенуэл.
46’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пенуэл.
Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Пенуэл Кривой Рог Полесье-2 Житомир Скала 1911 Стрый чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
