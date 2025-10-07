ВИДЕО. 12-й тур Второй лиги стартовал с результативных побед Чайки и Скалы
«Чайка» вырвала победу у «Пенуэла», а «Скала» обыграла «Полесье-2»
Во вторник, 7 октября, стартовал 12-й тур Второй лиги.
«Чайка» в домашнем матче одержала волевую победу над «Пенуэлом» со счётом 3:2.
Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте благодаря голу Петрунича. В начале второго тайма хозяева быстро восстановили равновесие – на 46-й минуте отличился Баранов. Однако на 59-й минуте криворожцы снова повели в счёте после точного удара Бокулева. Всё же удержать победу им не удалось: на 87-й минуте Вечурко сравнял счёт, а на 90+5-й забил победный мяч «Чайки».
«Полесье-2» дома принимало «Скалу 1911» и уже на 12-й минуте уступало после автогола Кобернюка. На 32-й минуте хозяева усилиями Майсурадзе восстановили равновесие, но в начале второго тайма сначала Фесенко, а затем Мальский поразили ворота житомирян, обеспечив гостям комфортное преимущество. Ответить «Полесье-2» смогло лишь голом Йоки на 82-й минуте.
Вторая лига. 12-й тур, 5 октября
Чайка – Пенуэл – 3:2
Голы: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 – Петрунич, 5, Бокулев, 59
Полесье-2 – Скала 1911 – 2:3
Голы: Майсурадзе, 32, Йока, 82 – Кобернюк, 12, (автогол), Фесенко, 51, Мальский, 55
Турнирная таблица (группа А)
|Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Полесье-2
|11
|6
|3
|2
|27 - 14
|12.10.25 12:00 Лесное - Полесье-207.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 191103.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма27.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-221.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет
|21
|2
|Куликов-Белка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное28.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма13.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород
|20
|3
|Лесное
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|08.10.25 14:15 Атлет - Лесное04.10.25 Куликов-Белка 3:0 Лесное29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы03.09.25 Скала 1911 1:2 Лесное
|20
|4
|Скала 1911
|11
|6
|0
|5
|31 - 18
|12.10.25 12:00 Скала 1911 - Ужгород07.10.25 Полесье-2 2:3 Скала 191103.10.25 Атлет 3:0 Скала 191128.09.25 Скала 1911 0:2 Куликов-Белка21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 191114.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница
|18
|5
|Нива-2 Тернополь
|10
|6
|0
|4
|10 - 13
|08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы29.09.25 Лесное 3:2 Нива-2 Тернополь21.09.25 Нива-2 Тернополь 1:4 Скала 191114.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2
|18
|6
|Атлет
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|08.10.25 14:15 Атлет - Лесное03.10.25 Атлет 3:0 Скала 191127.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет21.09.25 Атлет 2:0 Буковина-214.09.25 Ужгород 3:1 Атлет08.09.25 Полесье-2 6:0 Атлет
|15
|7
|Ужгород
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма04.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-221.09.25 Полесье-2 2:1 Ужгород14.09.25 Ужгород 3:1 Атлет07.09.25 Куликов-Белка 4:1 Ужгород03.09.25 Ужгород 0:1 Нива-2 Тернополь
|14
|8
|Нива Винница
|10
|4
|1
|5
|15 - 18
|08.10.25 18:00 Нива-2 Тернополь - Нива Винница28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница19.09.25 Нива Винница 1:0 Лесное14.09.25 Скала 1911 6:1 Нива Винница07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма03.09.25 Буковина-2 1:4 Нива Винница
|13
|9
|Буковина-2
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|12.10.25 12:00 Реал Фарма - Буковина-204.10.25 Ужгород 2:1 Буковина-227.09.25 Буковина-2 1:0 Полесье-221.09.25 Атлет 2:0 Буковина-213.09.25 Буковина-2 3:2 Куликов-Белка07.09.25 Нива-2 Тернополь 1:0 Буковина-2
|13
|10
|Вильховцы
|10
|2
|2
|6
|14 - 22
|08.10.25 14:45 Куликов-Белка - Вильховцы03.10.25 Нива-2 Тернополь 0:2 Вильховцы28.09.25 Вильховцы 1:2 Нива Винница14.09.25 Лесное 3:1 Вильховцы07.09.25 Вильховцы 0:5 Скала 191103.09.25 Реал Фарма 3:5 Вильховцы
|8
|11
|Реал Фарма
|10
|0
|1
|9
|8 - 33
|08.10.25 13:45 Ужгород - Реал Фарма03.10.25 Полесье-2 4:2 Реал Фарма27.09.25 Реал Фарма 0:2 Атлет21.09.25 Куликов-Белка 4:0 Реал Фарма14.09.25 Реал Фарма 1:2 Нива-2 Тернополь07.09.25 Нива Винница 3:0 Реал Фарма
|1
Турнирная таблица (группа Б)
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Тростянец
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|08.10.25 12:00 Тростянец - Горняк-Спорт04.10.25 Тростянец 1:1 Ребел29.09.25 Черноморец-2 0:2 Тростянец21.09.25 Чайка 1:2 Тростянец13.09.25 Тростянец 4:1 Диназ03.09.25 Тростянец 2:1 Колос-2 Ковалевка
|23
|2
|Колос-2 Ковалевка
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|08.10.25 18:00 Колос-2 Ковалевка - Левый Берег-205.10.25 Колос-2 Ковалевка 1:1 Локомотив Киев28.09.25 Александрия-2 0:1 Колос-2 Ковалевка20.09.25 Колос-2 Ковалевка 2:0 Пенуэл13.09.25 Горняк-Спорт 1:1 Колос-2 Ковалевка07.09.25 Колос-2 Ковалевка 1:0 Ребел
|23
|3
|Локомотив Киев
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|12.10.25 12:00 Локомотив Киев - Диназ05.10.25 Колос-2 Ковалевка 1:1 Локомотив Киев30.09.25 Локомотив Киев 3:2 Левый Берег-219.09.25 Локомотив Киев 2:0 Черноморец-213.09.25 Александрия-2 0:2 Локомотив Киев07.09.25 Локомотив Киев 5:0 Пенуэл
|20
|4
|Чайка
|11
|6
|2
|3
|18 - 15
|12.10.25 12:00 Александрия-2 - Чайка07.10.25 Чайка 3:2 Пенуэл03.10.25 Чайка 3:2 Горняк-Спорт28.09.25 Ребел 0:1 Чайка21.09.25 Чайка 1:2 Тростянец14.09.25 Черноморец-2 2:4 Чайка
|20
|5
|Ребел
|10
|6
|1
|3
|10 - 6
|08.10.25 13:15 Черноморец-2 - Ребел04.10.25 Тростянец 1:1 Ребел28.09.25 Ребел 0:1 Чайка20.09.25 Диназ 0:1 Ребел07.09.25 Колос-2 Ковалевка 1:0 Ребел03.09.25 Ребел 1:0 Левый Берег-2
|19
|6
|Левый Берег-2
|10
|5
|2
|3
|16 - 7
|08.10.25 18:00 Колос-2 Ковалевка - Левый Берег-205.10.25 Левый Берег-2 3:0 Черноморец-230.09.25 Локомотив Киев 3:2 Левый Берег-221.09.25 Левый Берег-2 1:1 Александрия-213.09.25 Пенуэл 0:1 Левый Берег-207.09.25 Левый Берег-2 3:0 Горняк-Спорт
|17
|7
|Александрия-2
|10
|4
|4
|2
|9 - 8
|08.10.25 12:00 Диназ - Александрия-228.09.25 Александрия-2 0:1 Колос-2 Ковалевка21.09.25 Левый Берег-2 1:1 Александрия-213.09.25 Александрия-2 0:2 Локомотив Киев08.09.25 Александрия-2 1:1 Черноморец-203.09.25 Пенуэл 1:1 Александрия-2
|16
|8
|Черноморец-2
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|08.10.25 13:15 Черноморец-2 - Ребел05.10.25 Левый Берег-2 3:0 Черноморец-229.09.25 Черноморец-2 0:2 Тростянец19.09.25 Локомотив Киев 2:0 Черноморец-214.09.25 Черноморец-2 2:4 Чайка08.09.25 Александрия-2 1:1 Черноморец-2
|6
|9
|Горняк-Спорт
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|08.10.25 12:00 Тростянец - Горняк-Спорт03.10.25 Чайка 3:2 Горняк-Спорт28.09.25 Горняк-Спорт 0:1 Диназ13.09.25 Горняк-Спорт 1:1 Колос-2 Ковалевка07.09.25 Левый Берег-2 3:0 Горняк-Спорт03.09.25 Горняк-Спорт 0:2 Локомотив Киев
|5
|10
|Диназ
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|08.10.25 12:00 Диназ - Александрия-204.10.25 Диназ 2:2 Пенуэл28.09.25 Горняк-Спорт 0:1 Диназ20.09.25 Диназ 0:1 Ребел13.09.25 Тростянец 4:1 Диназ09.09.25 Диназ 0:1 Чайка
|4
|11
|Пенуэл
|11
|0
|3
|8
|11 - 26
|12.10.25 12:00 Пенуэл - Тростянец07.10.25 Чайка 3:2 Пенуэл04.10.25 Диназ 2:2 Пенуэл20.09.25 Колос-2 Ковалевка 2:0 Пенуэл13.09.25 Пенуэл 0:1 Левый Берег-207.09.25 Локомотив Киев 5:0 Пенуэл
|3
