Украина. Вторая лига07 октября 2025, 12:10
Чайка – Пенуэл, Полесье-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги
7 октября проходят матчи 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 12-й тур, 7 октября 2025
- 12:00. Чайка П. Борщаговка – Пенуэл Кривой Рог
- 14:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый
Турнирная таблица
12:00. Чайка П. Борщаговка – Пенуэл Кривой Рог
14:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пенуэл.
05.10.2025, 23:41