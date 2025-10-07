Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чайка – Пенуэл, Полесье-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Чайка
07.10.2025 12:00 – 52 1 : 1
Пенуэл
Украина. Вторая лига
07 октября 2025, 12:10
108
0

Чайка – Пенуэл, Полесье-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги

07 октября 2025, 12:10
108
0
Чайка – Пенуэл, Полесье-2 – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье-2 Житомир

7 октября проходят матчи 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 7 октября 2025

  • 12:00. Чайка П. Борщаговка – Пенуэл Кривой Рог
  • 14:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

12:00. Чайка П. Борщаговка – Пенуэл Кривой Рог

14:00. Полесье-2 Житомир – Скала 1911 Стрый

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чайка.
5’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пенуэл.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
