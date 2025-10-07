Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина
Команды сыграют 10 октября на стадионе «Laugardalsvöllur» в исландском Рейкьявике
В пятницу, 10 октября, состоится матч квалификации к чемпионату мира, в котором встретятся сборные Исландии и Азербайджана.
Команды выйдут на поле стадиона «Laugardalsvöllur» в исландском Рейкьявике. Встреча начнется 21:45 по киевскому времени. Накануне стало известно, кто из телетрансляторов покажет предстоящий поединок подопечных Сергея Реброва.
Матч Исландия – Украина будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO на ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Максимальная», «Спорт», «MEGOPACK N+S». Кроме того игру «сине-желтых» фанаты смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 или кабельных сетях.
Поединок сборной Украины будет доступен в разделе «Спорт» («Футбол») на канале «MEGOGO Футбол Перший» и на отдельном канале в разделе «Телевидение», который появится в день поединка, 10 октября.
На данный момент лидером квартета D является Франция, которая набрала шесть из шести возможных баллов. На втором месте разместилась Исландия (3 очка), третья – Украина (один балл). Азербайджан также набрал один пункт, но из-за разницы мячей замыкает турнирную таблицу.
