ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько дозаявлен на матчи сборной Украины с Исландией и Азербайджаном.

Футболист «горняков» заменил в заявке вингера «Трабзонспора» Александра Зубкова. Игрок турецкого клуба получил повреждение, став вторым правым вингером с повреждением после Виктор Цыганкова.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответствтенно.

В текущем сезоне Олег Очеретько провел в текущем сезоне 16 матчей на клубном уровне во вех турнирах, результативными действиями не отличился. 5 сентября он дебютировал в составе сборной Украины в игре с Францией.

Ранее Ребров довызвал в сборную Украины вингера «Полесья».