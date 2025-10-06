ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Олег Очеретько попал в заявку на матчи с Исландией и Азербайджаном
Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько дозаявлен на матчи сборной Украины с Исландией и Азербайджаном.
Футболист «горняков» заменил в заявке вингера «Трабзонспора» Александра Зубкова. Игрок турецкого клуба получил повреждение, став вторым правым вингером с повреждением после Виктор Цыганкова.
Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответствтенно.
В текущем сезоне Олег Очеретько провел в текущем сезоне 16 матчей на клубном уровне во вех турнирах, результативными действиями не отличился. 5 сентября он дебютировал в составе сборной Украины в игре с Францией.
Ранее Ребров довызвал в сборную Украины вингера «Полесья».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за фанатов «орлов»
Олег Федорчук заявил, что не понимает присутствие в заявке «сине-желтых» Бущана