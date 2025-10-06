Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 13:22 | Обновлено 06 октября 2025, 13:37
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера

Олег Очеретько попал в заявку на матчи с Исландией и Азербайджаном

06 октября 2025, 13:22 | Обновлено 06 октября 2025, 13:37
ОФИЦИАЛЬНО. В сборную Украины довызвали игрока Шахтера
Олег Очеретько

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько дозаявлен на матчи сборной Украины с Исландией и Азербайджаном.

Футболист «горняков» заменил в заявке вингера «Трабзонспора» Александра Зубкова. Игрок турецкого клуба получил повреждение, став вторым правым вингером с повреждением после Виктор Цыганкова.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответствтенно.

В текущем сезоне Олег Очеретько провел в текущем сезоне 16 матчей на клубном уровне во вех турнирах, результативными действиями не отличился. 5 сентября он дебютировал в составе сборной Украины в игре с Францией.

Ранее Ребров довызвал в сборную Украины вингера «Полесья».

Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Dimaryz81
Можно было бы Назарину вызвать.
vbrjkf
Поміняли шило на мило...
