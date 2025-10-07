Колос сыграет контрольный матч с одним из лидеров УПЛ

Как стало известно Sport.ua, паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, футболисты «Колоса» заполнят спаррингом с «Полесьем», который состоится в Житомире 12 октября.

Команда по Ковалевке возобновит тренировочный процесс 7 октября. Главный тренер Руслан Костышин не сможет рассчитывать на игроков молодежной сборной Украины Ивана Пахолюка, Артема Гусола, а также Илира Красничи и Нику Гагнидзе, которые находятся в расположении сборных Косово и Грузии соответственно.

Зато с Полесьем готов сыграть Артем Челядин, ранее выступавший за «Ворсклу». Он уже восстановился после травмы, в последнее время тренировался в общей группе Колоса и уже близок к боевой спортивной форме.

Пока что «Колос» занимает 7-е место в чемпионате Украины, набрав 14 очков.