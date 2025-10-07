Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос сыграет контрольный матч с одним из лидеров УПЛ
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 00:12 | Обновлено 07 октября 2025, 00:15
Колос сыграет контрольный матч с одним из лидеров УПЛ

Полузащитник Артем Челядин вскоре сможет вернуться на поле

Колос сыграет контрольный матч с одним из лидеров УПЛ
Артем Челядин

Как стало известно Sport.ua, паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, футболисты «Колоса» заполнят спаррингом с «Полесьем», который состоится в Житомире 12 октября.

Команда по Ковалевке возобновит тренировочный процесс 7 октября. Главный тренер Руслан Костышин не сможет рассчитывать на игроков молодежной сборной Украины Ивана Пахолюка, Артема Гусола, а также Илира Красничи и Нику Гагнидзе, которые находятся в расположении сборных Косово и Грузии соответственно.

Зато с Полесьем готов сыграть Артем Челядин, ранее выступавший за «Ворсклу». Он уже восстановился после травмы, в последнее время тренировался в общей группе Колоса и уже близок к боевой спортивной форме.

Пока что «Колос» занимает 7-е место в чемпионате Украины, набрав 14 очков.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре
Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка инсайд Артем Челядин Руслан Костышин Иван Пахолюк Артем Гусол Илир Красничи Ника Гагнидзе товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир Полесье - Колос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
