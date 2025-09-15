Украинский полузащитник стал новичком Колоса
Артем Челядин присоединился к клубу из Ковалевки
Украинский полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин стал игроком «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с Вертолета».
По информации источника, 25-летний полузащитник стал игроком клуба из Ковалевки. В ближайшее время Артем будет представлен в качестве игрока «Колоса».
В прошедшем сезоне Артем Челядин провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом 1 голевой передачей. Веб-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее «Колос» одолел «Зарю» в матче УПЛ.
