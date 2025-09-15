Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский полузащитник стал новичком Колоса
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 14:44
Украинский полузащитник стал новичком Колоса

Артем Челядин присоединился к клубу из Ковалевки

Артем Челядин

Украинский полузащитник «Ворсклы» Артем Челядин стал игроком «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол с Вертолета».

По информации источника, 25-летний полузащитник стал игроком клуба из Ковалевки. В ближайшее время Артем будет представлен в качестве игрока «Колоса».

В прошедшем сезоне Артем Челядин провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом 1 голевой передачей. Веб-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее «Колос» одолел «Зарю» в матче УПЛ.

Артем Челядин Колос Ковалевка Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
