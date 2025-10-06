Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ТИМЧЕНКО: «Полесью мы позволили очень много»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 15:18 |
85
0

Игорь ТИМЧЕНКО: «Полесью мы позволили очень много»

Ассистент главного тренера СК «Полтава» прокомментировал поражение в матче с «Полесьем»

СК Полтава. Игорь Тимченко

В поединке восьмого тура УПЛ «Полтава» в гостях проиграла «Полесью» со счетом 0:4. Причем три гола команда пропустила в первые 30 минут игры. Результат поединка прокомментировал тренер СК «Полтава» Игорь Тимченко.

– К сожалению, я не ожидал, что мы выйдем столь неготовыми или несконцентрированными. Что такое концентрация? Это твой уровень. Если ты футболист высокого уровня, ты с первых минут выходишь и пытаешься совершать минимум ошибок. Все три гола мы себе забили сами. Первый – ошибка вратаря, второй – забили в свои ворота, третий – Бужин в простой ситуации заработал пенальти. Конечно, при счете 3:0 шансов у нас практически не было. Полесье – хорошая команда высокого уровня, но мы им позволили сделать многое на футбольном поле, а сами сыграли плохо. Мне, как и всем нашим болельщикам, не понравился первый тайм, а во втором… Не остановились, но только за это могу поблагодарить свою команду. Однако и в конце игры пропустили снова из-за своих ошибок. Подводя итог, скажу: Полесье было сильнее нас, футболисты преобладали наших игроков в уровне.

– На этот матч у вас была несколько более широкая заявка состава, если сравнивать с предыдущими поединками. Вы после перерыва позволяли играть другим футболистам. Вышел Марусич, которому удалось навязать больше борьбы и нанести один удар в створ ворот соперника. Вы сказали, что Полтаву было не узнать. Но за счет чего нужно было навязывать борьбу Полесью?

– Вы правильно говорите: только один удар в створ ворот. О чем можно говорить? Мы просматривали другие матчи Полесья. То же Рух переиграл Полесье, забил три мяча и создал им много проблем. Конечно, это команда хорошая, но чтобы ее обыгрывать, нужно быстро мыслить, не давать пространства, самим ошибаться как можно меньше. Мы ведь делали все наоборот: ошибались, давали простор и мыслили очень медленно. Всё банально просто: насколько ты даешь сопернику играть – настолько он и играет. Полесью мы разрешили очень многое. Нет для нас оправданий. Это поражение заслужено. Посмотрим, какие мы сделаем в дальнейшем выводы.

– Команда не побеждает в УПЛ на протяжении шести матчей. Теперь будет международная пауза. Насколько она нужна вашей команде сейчас в этой непростой ситуации?

– Нужна. Возможно, во время международной паузы вернется часть травмированных игроков. Тот же Вивдич. Вопрос ведь не в паузе, а в том, что нам нужно повышать наш уровень. Как мы будем это делать? Мы всегда были за эволюцию, а не за революцию. Мы хотели, чтобы люди прогрессировали. Не хочу верить, что мы уперлись в потолок. Посмотрим, какие будут изменения. Хочу, чтобы наши футболисты прогрессировали. Но если не будем прогрессировать, нужно будет что-то дальше делать.

По теме:
Василий КАЮК: «Разгром Шахтера? Вчерашний успех нужно оставить позади»
Верес в паузе чемпионата проведет международный спарринг
Сабо отреагировал на возможный демарш Ярмоленко в Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Полтава Полесье Житомир Полтава Игорь Тимченко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: СК Полтава
