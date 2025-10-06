Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор
Вторая лига
Левый Берег-2
05.10.2025 15:00 – FT 3 : 0
Черноморец-2
Украина. Вторая лига
06 октября 2025, 12:53 | Обновлено 06 октября 2025, 13:01
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор

Капитан «Левого Берега-2» Максим Бойченюк забил эффектный гол

ФК Левый Берег

Во Второй лиге прошли матчи одиннадцатого тура. «Левый Берег-2» в домашнем поединке разгромил одесский «Черноморец-2».

«Левый Берег-2» активно начал поединок и открыл счет уже на 5-й минуте. Автором гола стал Роман Гереш. В конце первого тайма Гереш оформил дубль.

На 54-й минуте поединка счет стал 3:0 в пользу «Левого Берега-2». Максим Бойченюк эффектным ударом отправил мяч под перекладину ворот соперника.

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойченюк (Левый Берег-2).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Левый Берег-2 Киев Черноморец-2 Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
