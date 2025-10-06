Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор
Капитан «Левого Берега-2» Максим Бойченюк забил эффектный гол
Во Второй лиге прошли матчи одиннадцатого тура. «Левый Берег-2» в домашнем поединке разгромил одесский «Черноморец-2».
«Левый Берег-2» активно начал поединок и открыл счет уже на 5-й минуте. Автором гола стал Роман Гереш. В конце первого тайма Гереш оформил дубль.
На 54-й минуте поединка счет стал 3:0 в пользу «Левого Берега-2». Максим Бойченюк эффектным ударом отправил мяч под перекладину ворот соперника.
Вторая лига. 11-й тур, 5 октября
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0
Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54
