Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0. Шедевр Бойченюка. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли матчи одиннадцатого тура. «Левый Берег-2» в домашнем поединке разгромил одесский «Черноморец-2».

«Левый Берег-2» активно начал поединок и открыл счет уже на 5-й минуте. Автором гола стал Роман Гереш. В конце первого тайма Гереш оформил дубль.

На 54-й минуте поединка счет стал 3:0 в пользу «Левого Берега-2». Максим Бойченюк эффектным ударом отправил мяч под перекладину ворот соперника.

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54

