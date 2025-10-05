Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос-2 – Локомотив. Левый Берег-2 – Черноморец-2. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Левый Берег-2
05.10.2025 15:00 - : -
Черноморец-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 октября 2025, 10:59 | Обновлено 05 октября 2025, 11:00
26
0

Колос-2 – Локомотив. Левый Берег-2 – Черноморец-2. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги

Колос-2 – Локомотив. Левый Берег-2 – Черноморец-2. Смотреть онлайн LIVE
ФК Локомотив Киев

5 октября состоятся два матча 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября 2025

  • 13:00. «Колос-2» – «Локомотив» Киев
  • 15:00. «Левый Берег-2» – «Черноморец-2»

13:00. «Колос-2» – «Локомотив» Киев

15:00. «Левый Берег-2» – «Черноморец-2»

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Черноморец-2 Одесса Левый Берег-2 Киев Колос-2 Ковалевка Локомотив Киев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
