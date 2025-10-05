05.10.2025 15:00 - : -
Колос-2 – Локомотив. Левый Берег-2 – Черноморец-2. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги
5 октября состоятся два матча 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 5 октября 2025
- 13:00. «Колос-2» – «Локомотив» Киев
- 15:00. «Левый Берег-2» – «Черноморец-2»
13:00. «Колос-2» – «Локомотив» Киев
15:00. «Левый Берег-2» – «Черноморец-2»
