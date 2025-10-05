Колос-2 потерял очки. Результаты поединков 11-го тура Второй лиги

В воскресенье, 5 октября, во Второй лиге прошли заключительные матчи 11-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.

Киевский «Локомотив» после победной серии встретился с «Колосом-2». Поединок завершился боевой ничьей.

«Левый Берег-2» принимал «Черноморец-2». Встреча завершилась победой киевлян со счетом 3:0.

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября

Колос-2 – Локомотив – 1:1

Голы: Недоля, 56 – Мордас, 29

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Колос-2 – Локомотив

Левый Берег-2 – Черноморец-2