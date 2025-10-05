Колос-2 потерял очки. Результаты поединков 11-го тура Второй лиги
«Колос-2» не воспользовался шансом стать лидером группы Б
В воскресенье, 5 октября, во Второй лиге прошли заключительные матчи 11-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.
Киевский «Локомотив» после победной серии встретился с «Колосом-2». Поединок завершился боевой ничьей.
«Левый Берег-2» принимал «Черноморец-2». Встреча завершилась победой киевлян со счетом 3:0.
Вторая лига. 11-й тур, 5 октября
Колос-2 – Локомотив – 1:1
Голы: Недоля, 56 – Мордас, 29
Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0
Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Колос-2 – Локомотив
Левый Берег-2 – Черноморец-2
События матча
