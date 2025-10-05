Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос-2 потерял очки. Результаты поединков 11-го тура Второй лиги
Вторая лига
Левый Берег-2
05.10.2025 15:00 – FT 3 : 0
Черноморец-2
Украина. Вторая лига
«Колос-2» не воспользовался шансом стать лидером группы Б

Колос-2 потерял очки. Результаты поединков 11-го тура Второй лиги
ФК Колос-2

В воскресенье, 5 октября, во Второй лиге прошли заключительные матчи 11-го тура. В игровую программу дня вошли два поединка.

Киевский «Локомотив» после победной серии встретился с «Колосом-2». Поединок завершился боевой ничьей.

«Левый Берег-2» принимал «Черноморец-2». Встреча завершилась победой киевлян со счетом 3:0.

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября

Колос-2 – Локомотив – 1:1

Голы: Недоля, 56 – Мордас, 29

Левый Берег-2 – Черноморец-2 – 3:0

Голы: Гереш, 5, 44, Бойченюк, 54

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Колос-2 – Локомотив

Левый Берег-2 – Черноморец-2

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Бойченюк (Левый Берег-2).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
ФОТО. Яркие моменты. Как Динамо потеряло очки в матче с Металлистом 1925
Туран и Пономарев назвали стартовые составы на матч Шахтер – ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
