Англия
05 октября 2025, 22:08 | Обновлено 05 октября 2025, 22:18
Холанд похвалил игру «большого итальянца» в воротах после победы в АПЛ

Норвежский нападающий отметил хорошую игру всей команды по обе стороны поля

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд гордится тем, как «горожане» проявили упорство и решимость, одержав победу со счетом 1:0 над «Брентфордом» в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

На 9-ой минуте норвежский нападающий отправил мощный гол в ворота соперника, что в результате и определило исход матча на стадионе «Джитек Коммьюнити».

«Мы знали, что будут дальние удары, но мы были готовы… Мы сыграли действительно хорошо, надежно отыграли в обороне, и, конечно, еще одна потрясающая игра от большого итальянца в воротах (Джанлуиджи Доннаруммы – Прим.ред)… Я действительно горжусь всеми», – передает слова Холанда пресс-служба манчестерского клуба.

После семи туров английского чемпионата команда Пепа Гвардиолы расположилась на 5-ом месте, набрав 13 очков. «Брентфорд» занимает 13-ю строчку, в его активе 7 набранных баллов.

